صنع قلب من الكولاجين باستخدام الطابعة الثلاثية الأبعاد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 03 أغسطس 2019, 09:49 صباحا
قلب من الكولاجين صنع باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد (أ ف ب)

أعلن علماء أميركيون الخميس أنهم نجحوا في تصنيع أجزاء من القلب من الكولاجين باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد عبر تقنية متقدمة يقولون إنهم يمكن أن ينتجوا من خلالها أعضاء كاملة في يوم من الأيام.

وهذه التقنية المستخدمة والتي فصّلت في مجلة «ساينس»، تتيح إعادة إنتاج الهياكل البيولوجية المعقدة في جسم الإنسان بأعلى مستوى من الدقة، وبعد ذلك تدمج الهياكل المنتجة مع الخلايا الحية والشعيرات الدموية بدقة 20 ميكرومترا، وهي نسبة أكبر بكثير من معظم الطابعات الثلاثية الأبعاد المستخدمة لإنتاج هياكل من البلاستيك، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وقال آدم فاينبرغ أستاذ في هندسة الطب الحيوي في جامعة كارنيغي ميلون في بنسلفينيا الذي شارك في كتابة البحث «ما تمكنا من إظهاره هو أنه يمكنك طباعة صمام قلب من الكولاجين».

وأضاف «لم نضعها بعد في جسد حيوان، لكننا أنشأنا نظامًا يمكنه محاكاة ضغط الدم ومعدل تدفقه في جسم الإنسان ووضعناه فيه وتبين أنه يعمل».

والكولاجين هو مادة مثالية لأنه موجود في كل الأنسجة البشرية، وفي البداية أعطت محاولات الطباعة الأولى نتائج هلامية، لكن العلماء في جامعة كارنيغي ميلون نجحوا في جعله صلبًا بعدما أجروا تعديلات في الرقم الهيدروجيني.
 

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