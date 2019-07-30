الخيار بديل للأسبرين ويكافح الأورام الخبيثة

يحتوي الخيار على بروتين ودهون وكربوهيدرات وكالسيوم وحديد ومغنيسيوم وفسفور وزنك، إضافة إلى فيتامين «K» الذي تبلغ نسبته 21%.

ويؤكد خبراء التغذية والأطباء أن للخيار فوائد عديدة للجسم. فقبل كل شيء الخيار بديل للأسبرين، لأن الماء الموجود فيه يساهم في التفاعلات القلوية وهو مثالي للبيئة الداخلية للجسم، ما يمنع زيادة الحموضة، وفق «ميديك فوروم».

لذلك يوصون كبار السن بصورة خاصة بضرورة إدراج الخيار في نظامهم الغذائي، خاصة وأنه يخلق شعورا بالشبع. لذلك فإن ما يسمى «حمية الخيار» يمكن أن تخفف من عمليات فقدان الكتلة العضلية، التي تعتبر علامة واضحة لشيخوخة الجسم. وكذلك هشاشة العظام، وتخفف من علامات قرب ارتفاع ضغط الدم والسكتات الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية، وفق «روسيا اليوم».

كما يؤكد الأطباء أن الخيار مضاد قوي للالتهابات كالأسبرين، ولكنه لا يضر بالمعدة. ويحتوي الخيار على مركبات الفلافونويد والتربينات- التي تمنع ظهور الأورام الخبيثة، وليغنان. ويحتوي على مركب نادر جدا- cucurbitacin الذي يكبح نمو الأورام الخبيثة، وهذا المركب يستخدم حاليا كمادة أساسية في إنتاج أدوية لعلاج الأمراض السرطانية.