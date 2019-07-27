«حجم الخصر» مؤشر على الموت المبكر لدى النساء

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 يوليو 2019, 10:25 صباحا
قياس حجم الخصر يكشف النساء الأكثر عرضة للموت المبكر (الإنترنت)

يمكن لحجم الخصر أن يعطي مؤشرا أفضل على صحة النساء في منتصف العمر، مقارنة بمؤشر كتلة الجسم، حسب ما أكد علماء.

واقترح باحثون تحديث الاختبارات الطبية، بعد أن كشفت النتائج الجديدة أن النساء اللائي لديهن مؤشر كتلة جسم صحي، بينما لديهن دهون زائدة في الخصر، يواجهن خطرا متزايدا بالوفاة المبكرة، حسب «تلغراف».

وفحص فريق من جامعة آيوا بيانات نحو 157 ألف امرأة بعد انقطاع الطمث، تتراوح أعمارهن بين 50 و79 عاما، وتمت متابعتهن لمدة تصل إلى 20 عاما.

ويمنح مؤشر كتلة الجسم، والذي يُعرّف على أنه إجمالي وزن الشخص مقسوما على مربع الطول بالمتر (كلغ/ متر 2)، الأطباء نظرة ثاقبة على الصحة الأساسية للمريض، وفق «روسيا اليوم».

ومع ذلك، لا يأخذ هذا الإجراء في الاعتبار نوع أو مكان الدهون في الجسم، والتي يعتقد الأطباء على نحو متزايد بأنها تلعب دورا كبيرا في تحديد فرص الشخص في الإصابة بأمراض خطيرة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية أو السرطان.

ووجد الباحثون أن النساء اللاتي لديهن مؤشر كتلة جسم أقل من 25، لكن محيط الخصر لديهن يبلغ نحو 88 سم أو أكثر، كن أكثر عرضة بنسبة 31% للوفاة المبكرة خلال الدراسة، مقارنة بالنساء اللواتي ذات وزن طبيعي وخصر يقل عن 88 سم.

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