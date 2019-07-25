فوائد الليمون الصحية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 يوليو 2019, 12:39 مساء
تعتبر ثمار الليمون غنية بالفيتامينات والعناصر المعدنية (أرشيفية: الإنترنت)

تؤثر الكثير من المواد الغذائية إيجابيًا في صحة أعضاء الجسم بما فيها الكبد، واستخدام الليمون في النظام الغذائي أوعصيره المفيد لعمل الكبد وصحته.

ليس عفويًا أن يكون استخدام الليمون في الطب الشعبي، الطريقة الأساسية في التخلص من مختلف الأمراض. لذلك يستخدم مستخلص الليمون في صنع العديد من الأدوية والعقاقير الطبية لتعزيز مناعة الجسم وعلاج أمراض المعدة والكبد، وفق «روسيا اليوم».

وتعتبر ثمار الليمون غنية بالفيتامينات والعناصر المعدنية، التي تعزز مقاومة منظومة المناعة للعدوى. كما أن الليمون يطرد السموم والكوليسترول من الجسم ويعجل عملية التمثيل الغذائي في الكبد.

وعصير الليمون يجبر الكبد على إنتاج إنزيمات لهضم البروتينات المعقدة، كما يساعد على رقرقة الدم الذي يترشح عبر الكبد. مع العلم عندما يحصل خلل في عمل الكبد يؤدي إلى تكون الجلطات في الدم.

ينصح خبراء التغذية والأطباء باستخدام الليمون دائما في النظام الغذائي، مع اللحوم والأسماك وعصيره مع السلطات. كما ينصحون بتناول الماء الدافئ مع عصير الليمون في الصباح، ما يساعد في التخلص من الخلايا الدهنية.

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