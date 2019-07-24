الفوائد الصحية لدبس الخروب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 يوليو 2019, 02:37 مساء

دبس الخروب من أكثر الأغذية الطبيعية احتواءً للطاقة، لهذا يعتبر مصدرا جيدا لإمداد الجسم بالطاقة السريعة التي يحتاجها.

عند تناولك ملعقة كبيرة من دبس الخروب يوميا يمكنك المساهمة في علاج الكثير من المشاكل الصحية، وفق «ويب طب».

فوائد دبس الخروب:
يساعد في تنشيط الدورة الدموية وتقوية الدم في الجسم
تنشيط وظائف الكلى ويساهم في إدرار البول باستمرار وتخليص الجسم من المياه الزائدة
يحتوي على فيتامين E المضاد للاكسدة والذي يساعد في علاج مشاكل السعال والأنفلونزا
معالجة مرض شلل الأطفال وقد يساعد في منعه أيضا
تقوية الأحبال الصوتية ومعالجة الحشرجة التي قد تصيب صوتك
يعالج مشاكل التقيؤ والإسهال الشديد وبالأخص صغار السن
يعتبر خيارا جيدا للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع في مستويات ضغط الدم بسبب عدم احتوائه على الكافيين
يساعد في خفض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم ويدعم عمل البنكرياس
حماية عظام الجسم من الهشاشة
يساعد في عملية الهضم فهو يعتبر من الملينات الطبيعية
يعتبر مضاد حيوي ضد البكتيريا والجراثيم والميكروبات
يساعد في علاج حموضة المعدة.

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