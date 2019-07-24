الاستحمام قبل النوم يقاوم الأرق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 يوليو 2019, 10:28 صباحا

يمكن للحمام المسائي، أوالاستحمام في حوض مليء بالفقاعات مدة ساعة ونصف الساعة قبل النوم، أن يقاوم الأرق بشكل فعال، حسب دراسة جديدة.

وحسب الخبراء في الدراسة التي أجرتها جامعة تكساس في أوستن، إن درجة حرارة الماء التي تتراوح بين 40 إلى 42.5 درجة مئوية، تعد «مثالية» وتعجل بالنعاس لمدة تصل إلى 10 دقائق، وفق «ديلي ميل».

وتعمل الحمامات الدافئة على إعادة توجيه الدورة الدموية إلى اليدين والقدمين، ما يسبب انخفاض درجة حرارة الجسم الأساسية، كما يقول الباحثون. وهذا يحفز الساعة الداخلية للجسم على التفكير في أن الوقت حان للنوم، مع انخفاض درجة حرارة الجسم بشكل طبيعي في فترة ما قبل النوم.

ويؤدي الأرق إلى الشعور بالتعب على المدى القصير، ولكن مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي إلى الاكتئاب وحتى أمراض القلب، حسب «روسيا اليوم».

وقال الباحثون في مجلة «Sleep Medicine Reviews»: «يوصى بأخذ حمام دافئ في أغلب الأحيان لمكافحة الأرق». ومع ذلك، كيف أو لماذا يحدث هذا، كان غامضًا نسبيًا. لذا، قام الباحثون بتحليل 13 دراسة حققت في كيفية تأثير الاستحمام على النوم.

وتنظم درجة الحرارة الأساسية دورة النوم والاستيقاظ، وتبلغ ذروتها في وقت متأخر من بعد الظهيرة، وهي الأدنى عند نهاية النوم. وعندما ترتفع درجة الحرارة لدينا، فإنها تعمل مثل المنبه الطبيعي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خديجة بسيكري: تركت رئاسة هيئة دعم وتشجيع الصحافة لهذا السبب
ثقافة وفن
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل المجاهد عمر سيف النصر عبد الجليل
ثقافة وفن
مؤسسة النفط: عودة الإنتاج لمستوياته السابقة بحقل الشرارة
ليبيا
الدفاع التونسية: قضية الطائرة الليبية وقائدها ستسوى وفق الاتفاقات الدولية
ليبيا
«إثنين دامٍ» من أيام حرب العاصمة: قتلى وجرحى ومزيد من التحشيد والوعيد
ليبيا
بالفيديو: إبراهيموفيتش يصيب المنير بخطورة في الجمجمة ودفاع مصري عنه
رياضة محلية
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل السيدة حميدة محمد بن عامر
ثقافة وفن
كاركاتير حليم - حوار الأجيال
كاريكاتير
سقوط عدد كبير بين قتلى وجرحى في اشتباكات طرابلس
ليبيا
وزير «اقتصاد الموقتة»: أسعار الأضاحي تأثرت بالضريبة المفروضة على سعر الصرف
ليبيا
ماكرون يكرر طلبه «السريع والملح» من ليبيا بـ«التوقف عن احتجاز المهاجرين»
ليبيا
الأمم المتحدة تعيد فتح عطاء عملية مراجعة حسابات فرعي مصرف ليبيا المركزي
ليبيا
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

استبدل شمعات الإشعال بنفسك