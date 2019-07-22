مشروبات كحولية تقتل 19 شخصًا في كوستاريكا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 يوليو 2019, 10:02 صباحا
قضى 19 شخصا على الأقل منذ مطلع يونيو بسبب كحول مغشوشة في كوستاريكا (أ ف ب)

أعلنت السلطات الصحية في كوستاريكا وفاة 19 شخصًا منذ مطلع يونيو، بسبب مشروبات كحولية مغشوشة تحوي جرعات قوية من الميثانول.

ومن أصل 34 حالة تسمم جرى الإبلاغ عنها حتى مساء الجمعة، وصل عدد الأشخاص الذين توفوا 14 رجلًا و5 نساء تتراوح أعمارهم بين 32 عامًا و72، بحسب وزارة الصحة، وفق «فرانس برس».

وتباع هذه المشروبات المغشوشة تحت مسميات تجارية عدة، مع عدد غير معروف من الزجاجات غير المطابقة.

وأطلقت وزارة الصحة تحذيرًا وطنيًّا للمستهلكين كي لا يشتروا ولا يشربوا منتجات من علامات تجارية معنية بهذه القضية، في ظل تعذر تمييز المنتجات المغشوشة من النظرة الأولى.

وتراوح أعراض التسمم بالكحول المغشوش بين الفقدان الجزئي أو الكلي للبصر والغيوبة، مرورًا بحالات غثيان وانخفاض في ضغط الدم أو آلام في البطن.

ورفعت وزارة الصحة دعوى ضد مجهول، كما صادرت الشرطة نحو 30 ألف زجاجة من ست علامات تجارية مشبوهة.

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