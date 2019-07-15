5 أغذية تعالج حب الشباب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 يوليو 2019, 10:45 صباحا

نشرت جريدة «إندبندنت» تقريرًا يفيد بأن خبراء التغذية أفردوا مكانة خاصة للشاي الأخضر، في مكافحة حب الشباب.

ويتميز الشاي الأخضر بغناه بمضادات الأكسدة ويكافح الجذور الحرة (النتائج السلبية للتفاعلات الكيميائية التي تحدث داخل الجسم)، وهذا ما يجعل مفعوله وقائيًا، حسب «روسيا اليوم».

كما أكدوا أن الجوز البرازيلي يحتوي على نسبة مرتفعة من السيلينيوم، الذي يتميز بكونه مضادًا قويًا للأكسدة وبفاعليته الوقائية في مكافحة حب الشباب ويحمي الخلايا من الالتهابات المرافقة لظهور البثور.

وتعد البطاطا الحلوة من المواد الغذائية الغنية بالبيتاكاروتين، الذي يتحول داخل الجسم إلى فيتامين A، الفعّال في تعديل الإفرازات الدهنية المسببة لظهور حب الشباب.

وأبرز الإخصائيون دور تناول الحمضيات، الغنية بفيتامين C في تسريع التئام آثار حب الشباب وتقوية أغلفة الخلايا المكونة للجلد.

ووفق تقرير الخبراء، يلعب مسحوق الكاكاو (شراب الكاكاو) أيضًا دورًا مهمًا في الوقاية من ظهور حب الشباب لدوره في تحسين عمل الدورة الدموية في الجسم.

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