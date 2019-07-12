ما هي الخطوات البسيطة للاحتماء من أشعة الشمس؟

أجابت منظمة الصحة العالمية عن السؤال «ما هي الخطوات البسيطة للاحتماء من أشعة الشمس».. فماذا قالت المنظمة الأممية تحديدًا عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.

خطوات بسيطة ومهمة:

توفّر الظّلال والنظّارات والألبسة والقبّعات أفضل الحماية، ولا بد من استخدام مادة حاجبة لأشعة الشمس على أطراف الجسم التي تبقى معرّضة، مثل الوجه واليدين. ولا يبغي، على الإطلاق، استخدام المواد الحاجبة لتمديد فترة التعرّض لأشعة الشمس.

الحد من فترة التعرّض لأشعة الشمس في منتصف النهار. تبلغ قوة أشعة الشمس فوق البنفسجية ذروتها بين الساعة العاشرة صباحاً والساعة الثانية بعد الظهر، وبالتالي يتعيّن الحد من التعرّض لأشعة الشمس خلال تلك الفترة.

الاطلاع على مؤشّر الأشعة فوق البنفسجية. الاطلاع على هذا المؤشّر الهام من الأمور الأساسية للقيام بأنشطة في الهواء الطلق بشكل يحول دون التعرّض المفرط لأشعة الشمس. ولا بد من الاحتماء من أشعة الشمس عندما يتوقّع هذا المؤشّر مستويات إشعاع متوسطة أو مرتفعة مثال على ذلك عندما يشير المؤشر الى 3 أو أكثر.

التظلّل بكثرة. لا بد من البحث عن الظلّ عندما تكون الأشعة فوق البنفسجية في ذروتها؛ غير أنّه يجب عدم إغفال أنّ وسائل التظلّل من قبيل الأشجار أو المظلاّت أوالسُرادقات لا توفّر حماية تامة من أشعة الشمس.

ارتداء ملابس وقائية، إذ توفّر القبّعات الواسعة الحافة حماية جيدة من أشعة الشمس للعينين والأذنين والوجه وظهر العنق. وتسهم النظّارات التي توفّر حماية من الأشعة فوق البنفسجية «ألف» و«باء» بنسبة 99% إلى 100% في الحد بشكل كبير من الأضرار التي تصيب العين جرّاء التعرّض لأشعة الشمس. كما توفّر الملابس الفضفاضة المنسوجة بشكل جيد، التي تغطي أكبر مساحة ممكنة من الجسم، حماية إضافية من أشعة الشمس.

استخدام مادة حاجبة لأشعة الشمس. ينبغي الإكثار من استخدام حاجب واسع الطيف ضدّ الأشعة فوق البنفسجية يبلغ مؤشر الحماية التي يضمنها 15 فما فوق، وينبغي تكرار استخدامه في كل ساعتين أو بعد العمل أوالسباحة أواللعب أوممارسة أنشطة في الهواء الطلق.

تلافي أجهزة اسمرار البشرة والمصابيح الشمسية. تزيد أجهزة اسمرار البشرة والمصابيح الشمسية من مخاطر الإصابة بسرطان الجلد وبإمكانها إلحاق أضرار بالأعين غير المحمية. وعليه لا بد من تجنّبها كليًا.

حماية الأطفال من أشعة الشمس، يُعد الأطفال، عموماً، أكثر عرضة من البالغين للأخطار البيئية. لذا ينبغي حمايتهم من أشعة الشمس فوق البنفسجية أثناء قيامهم بأنشطة في الهواء الطلق، كما يجب الحرص، دوماً، على إبقاء الرضّع تحت الظلّ.