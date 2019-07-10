«الصحة العالمية» تضيف علاجات للسرطان والجلطات بـ«قائمة الأدوية الضرورية»

حدثت منظمة الصحة العالمية قائمة «الأدوية الضرورية»، بعدما أضافت لها أدوية السرطان والجلطات والتهاب المفاصل الروماتويدي وأمراض التهاب الأمعاء.

وتضمنت القائمة، التي نشرت الثلاثاء، خمسة علاجات جديدة للسرطان بناء على تحسينها معدلات البقاء على قيد الحياة، وتستخدم هذه الأدوية لعلاج أورام الرئة والدم والبروستاتا السرطانية.

وأوصت باستخدام اثنين من العلاجات المناعية الجديدة، وهما نيفولوماب وبمبروليزوماب، اللذين ساهما في تحسين معدلات البقاء على قيد الحياة بنسبة 50% للمصابين بالأورام الميلانينية المتأخرة، والتي كانت غير قابلة للشفاء حتى وقت قريب.

المضادات الحيوية

عززت اللجنة المعنية بالأدوية الأساسية المشورة المسداة بشأن استعمال المضادات الحيوية عن طريق تحديث الفئات الواردة في أداة تصنيف المضادات الحيوية (AWaRe) التي تحدد أنواع المضادات التي يتعين استعمالها لعلاج الالتهابات الأكثر شيوعًا وخطورة لتحقيق حصائل أفضل في مجال العلاج وتقليل خطر ظهور مقاومة مضادات الميكروبات. وأوصت اللجنة بأن تضاف إلى القائمة ثلاثة مضادات حيوية جديدة لعلاج الالتهابات المقاومة للأدوية المتعددة بوصفها من المضادات الحيوية الأساسية.

وحسب موقع المنظمة على الإنترنت، تحدث مدير المنظمة العام الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس قائلاً: «يوجد بجميع أنحاء العالم أكثر من 150 بلدًا من البلدان التي تستفيد من قائمة الأدوية الأساسية الصادرة عن المنظمة لكي تسترشد بها في اتخاذ القرارات المتعلقة باستعمال أدوية أعلى قيمة بأفضل سعر بالاستناد إلى البينات والأثر الصحي. وإن إدراج بعض أدوية علاج السرطان في هذه القائمة التي هي من أحدث الأدوية وأكثرها تطورًا إنما هو إقرار قوي بأن الحصول على هذه الأدوية المنقذة الأرواح هو حق للجميع وليس حكرًا على من يستطيعون تحمل تكاليفها».