القيمة الغذائية للشوكلاتة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 يوليو 2019, 04:16 مساء

قبل عقود طويلة، لاحظ العلماء أن أهل أميركا الوسطى المشهورين بالكاكاو، والذي يعتبر مشروبهم الرئيسي، هم أقل عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم، والذي يعد المسبب الرئيسي لأمراض القلب والسكتات الدماغية.

وتعد الشوكلاتة أحد المنتجات المصنعة بالأساس من الكاكاو، وسعى العديد من أصحاب العلامات التجارية لربط فوائد الشوكلاتة وبشكل خاص الداكن منها بفوائد الكاكاو العديدة، والتي تشمل بشكل أساسي الحماية ضد السرطانات وتخفيف التوتر وتحسين المزاج، وفق «ويب طب».

ويعد الكاكاو مصدرًا جيدًا للعديد من المعادن تشمل: الحديد والمغنيسيوم والمنغنيز والفوسفور والزنك. كما وأنه يحتوي على مضادات للأكسدة قوية مثل: Catechins وProcyanidins.

من المهم معرفة أن الشوكولاته تحوي حوالي 700 نوع مختلف من مضادات الأكسدة من عائلة الفلافينويديات وعائلة التيوبرمينيات، التي تساهم في عملية إنتاج مادة تدعى أوكسيد النيترات (Nitrate oxide)، التي تؤدي إلى توسع الأوعية الدموية . وكذلك تساعد في منع تخثر الدم والتهاب الأوعية الدموية.

والتيوبرومين يساعد في تنشيط عمل الكلية والقلب، وكذلك يؤدي إلى توسع الأوعية الدموية ومنع الالتهاب وتراكم السوائل.

وبشكل عام يقول أخصائيو التغذية إن الشوكولاتة هي أحد الأغذية الغنية بالطاقة، لكن يمكن أن تساهم في زيادة الوزن وارتفاع خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالسمنة إذا ما لم يتم ضبط تناولها.

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