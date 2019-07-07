تسخير فيروس للقضاء على السرطان

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 يوليو 2019, 10:09 صباحا

يمكن لسلالة من فيروس البرد، تسمى coxsackievirus، أن تدمر الخلايا السرطانية بشكل تام، حسب دراسة حديثة.

وشملت تجربة جامعة «Surrey» في إنجلترا 15 مصابًا في المراحل المبكرة من مرض سرطان المثانة، إذ قدم لهم الباحثون محلولاً مركّزًا يحتوي على سلالة فيروس coxsackievirus، الذي يطوق المثانة مدة ساعة، وفق «ذي صن».

وبعد أسبوع، وجد الأطباء أن الفيروس استهدف الخلايا السرطانية بنجاح، وتسبب في موتها. كما كان بمثابة إنذار، لتنبيه الجهاز المناعي للجسم لمهاجمة المرض، وفق «روسيا اليوم».

وبشكل حاسم، لم يعان أحد من أي آثار جانبية ولم تتأثر الأنسجة السليمة بالفيروس. وأظهرت الدراسة أن أحد المصابين بالسرطان لم يكن له أي أثر للمرض بعد إجراء التجربة. ومن المقرر إجراء تجارب أكبر على مجموعة من أنواع السرطانات.

وقال كبير الباحثين، البروفيسور هارديف باندا: «إن العلاج يعمل عن طريق تسخين الورم وتجنيد جميع الخلايا المناعية في المكان المناسب للهجوم».

ووصف مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة النتائج الأخيرة، التي نُشرت في مجلة «أبحاث السرطان السريرية» بأنها مشجعة.

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