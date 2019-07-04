تعرف على فوائد الزنجبيل الصحية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 يوليو 2019, 12:19 مساء
تعرف على فوائد الزنجبيل الصحية (مطبخ سيدتي)

يعد الزنجبيل من النباتات الاستوائية، وما يميزه هو أزهاره الخضراء الأرجوانية اللون، وله ساق عطرية ممتدة تحت الأرض، ومن أهم استخدامات الزنجبيل: الطهي، والعلاج.

نقدم إليك اليوم أهم فوائد الزنجبيل، وفقًا لموقع «مطبخ سيدتي».

مضاد للفيروسات والبكتيريا
يعمل على تسخين الجسم وتبريده
يعمل على تحفيز نظام المناعة في الجسم
يعمل في علاج ألم السعال والحلق والذبحة الصدرية
علاج للأنفلونزا ونزلة البرد والتهابات اللوزتين
يعتبر مضادًا للربو والحساسية وأمراض الرئة
يعمل كمخفض وكطارد للحمى ويعالج الصداع النصفي
يحمي الكبد، والجسم من التلوث
يمدّ الجسم بالحيوية والقوة والطاقة
يقوي الشهوة الجنسية للرجل والمرأة

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