الأناناس.. مخزن للطاقة

يعد الأناناس مصدرًا غنيًّا جدًّا بالمواد المغذية والفيتامينات ومضادات الأكسدة، وقد يكون بديلًا مثاليًّا للسكاكر والشوكولاتة وقطع الحلوى.

والأناناس إحدى الفواكه الاستوائية حلوة المذاق، تدخل في صناعة عديد الأطباق اللذيذة، كما أن لديها عديد الفوائد الصحية، وفق «ويب طب».