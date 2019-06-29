الأناناس.. مخزن للطاقة

يعد الأناناس مصدرًا غنيًّا جدًّا بالمواد المغذية والفيتامينات ومضادات الأكسدة، وقد يكون بديلًا مثاليًّا للسكاكر والشوكولاتة وقطع الحلوى.
والأناناس إحدى الفواكه الاستوائية حلوة المذاق، تدخل في صناعة عديد الأطباق اللذيذة، كما أن لديها عديد الفوائد الصحية، وفق «ويب طب».
ويمكن اعتبار الأناناس بمثابة مخزن للطاقة، وبه:
40% من القيمة اليومية الموصى بها من فيتامين C.
10% من احتياجاتنا من الثيامين.
9% من B6.
إضافة الى محتواه من الحديد والنياسين وحمض الفوليك والرايبوفلافين.
يستطيع أن يغطي تقريبًا 6% من احتياجنا اليومي من الماغنيسيوم.
توجد عديد الوصفات والطرق التي يمكن تناول الأناناس بها، سواء على شكله الطازج وفي سلطات الفواكه أو بإضافته إلى بعض الأغذية كالزبادي أو إلى الأطباق المطبوخة، واستخدامه في صناعة الصلصة أو الحلويات الشهية، أو شرب عصيره المنعش.