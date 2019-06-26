ما يجب معرفته عن الروماتيزم

معرفة المعلومات المهمة حول مرض ما يساعد في تحسين عملية إدارته، ومن بين الأمراض الشائعة الروماتيزم، وهو التهاب يصيب مفاصل الجسم.

يصيب الروماتيزم بشكل خاص مفاصل الأصابع، اليدين، الركب، القدمين، حسب «ويب طب».

هناك بعض أعراض الروماتيزم الشائعة والمبكرة، والتي تتمثل فيما يلي:



التعب

هو من الأعراض الشائعة والأولى للإصابة بمرض الروماتيزم، والذي يلازم المصاب في جميع مراحل الإصابة أيضًا.

التعب قد يكون ردة فعل الجسم جراء التهاب المفاصل، قلة النوم وحتى الأدوية المتناولة، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي على الصحة النفسية للمريض وحتى الجنسية.

قد يترافق التعب الناتج عن هذه الإصابة ببعض الأعراض المختلفة مثل فقدان الشهية والوزن.

صلابة المفاصل

وهو من أكثر أعراض الروماتيزم شيوعًا، ويظهر هذا الأمر واضحًا بالأخص خلال ساعات الصباح مقارنة بفترة اليوم.

تقل هذه المشكلة مع الخضوع للعلاج المناسب لحالتك الصحية.

تورم المفاصل

كما ذكرنا فإن الإصابة بالروماتيزم تترافق مع تورم المفاصل، وبالتالي زيادة الألم المذكور والمشروح في النقطة السابقة.

هذا التورم من شأنه أن يعيق ويجعل من عملية النوم أمرًا صعبًا، كما يعيق من حركة المفاصل المصابة.

احمرار المفاصل

من أعراض الروماتيزم المبكرة هو احمرار المفاصل المصابة.

هذا الاحمرار في الجلد المحيط بالمفاصل المصابة، يظهر نتيجة توسع وتمدد الشعيرات الدموية في المنطقة.

ألم في المفاصل

من أهم الأعراض التي تميز الإصابة بالروماتيزم هي ألم المفاصل.

يزداد ألم المفاصل عند تورمها، وذلك نتيجة انتفاخها وزيادة مستوى السوائل في المنطقة.

بدوره يسبب هذا الأمر تمدد المفاصل وتهيج الكبسولات التي تحيط بها، علمًا أن هذه الكبسولات تحتوي على نهايات عصبية، والتي تعمل على إرسال إشارات الألم إلى الدماغ.

سخونة المفاصل

في حال كانت المفاصل المصابة تعاني من السخونة وارتفاع الحرارة، فهذا دليل أن المرض نشط.

عندما يبدأ المرض بالاستجابة للعلاج، يختفي هذا العرض رويدًا رويدًا.