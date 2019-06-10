أهم الفوائد الصحية لشاي البابونج

شاي البابونج (الإنترنت)

يعد شاي البابونج باستخدام عشبة البابونج (Chamomile)، وهي عن زهرة بيضاء تمتاز بفوائدها الصحية العديدة.

وتجفف أزهار البابونج ثم توضع في ماء ساخن، وذلك من أجل الحصول على شاي البابونج اللذيذ والمفيد، حسب «ويب طب».

يساعد في تحسين جودة النوم

يحتوي شاي البابونج على مضاد أكسدة معين يدعى ابيغينين (Apigenin) والذي يعمل على الارتباط مع مستقبل محدد موجود في الدماغ.

هذه العملية من شأنها أن تساعدك في الشعور بالنعس، وتقلل من التوتر والقلق الذي تشعر به، مما يساهم في خلودك للنوم بسهولة وتمتع بجودة رائعة من النوم.

تحسين عملية الهضم

وجدت بعض الدراسات العلمية المختلفة أن شاي البابونج يعمل على حماية الجهاز الهضمي من الإصابة بالعديد من المشاكل، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على صحة عملية الهضم.

إن كنت تعاني من تهيج في المعدة أو غثيان أو تراكم الغازات في الجسم، قم بتناول شاي البابونج لمساعدتك في التخلص من هذه المشاكل.

الحماية من بعض أنواع السرطان

شاي البابونج يحتوي على نوع معين من مضادات الأكسدة، وهذه المادة تحديدًا تساعد في خفض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

إذ وجدت بعض الدراسات العلمية أن هذه المادة تحارب الخلايا الخاصة بسرطان الثدي، الجهاز الهضمي، الجلد، البروستاتا والرحم.

الحفاظ على مستوى السكر في الدم

من شأن شاي البابونج أن يساعد في خفض مستوى السكر في الدم، وبالتالي الحفاظ على مستوياته الطبيعية والسليمة.