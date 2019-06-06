7 علامات تدل على أن رضيعك جائع

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 يونيو 2019, 01:22 مساء

قد تحتار الأم خاصة التي تخوض التجربة للمرة الأولى في معرفة ما إذا كان رضيعها جائع أم لا.

وهنا نقدم لك أبرز العلامات التي تدل على أن رضيعك جائع، حسب «سوبر ماما».

الاستيقاظ مع الأرق: يستيقظ طفلكِ عندما يكون جائعًا، ويتحرك في سريره بشكل يؤرقه، مع تحريك فمه ورفع يديه على وجهه.

مص الأصابع: عندما يكون رضيعكِ جائعًا يضع يديه في فمه ويمص أصابعه، ويمص شفتيه ولسانه.

الالتفات: عندما يكون رضيعكِ جائعًا يُحرك رأسه يمينًا ويسارًا.

يبحث عن ثدييكِ: عندما تحملين رضيعكِ وهو جائع، يوجه نفسه تلقائيًا إلى ثدييكِ ويمسك به.

إصدار الأصوات: يتنهد رضيعكِ عندما يكون جائعًا، أو يصدر نغمات صغيرة تعرفين من خلالها أنه جائع. فتح الفم خلال الرضاعة: عندما تقربين ثدييكِ من فم طفلكِ الرضيع وهو جائع، يلتقطه في لهفة، ويفتح فمه كثيرًا خلال الرضاعة.

الابتسام: تعرفين أن طفلكِ جائعًا عندما ينظر إليكِ ويبتسم في أثناء رضاعته.

البكاء: يبكي رضيعكِ عندما يكون جائعًا، وعادةً صرخة الجوع تكون قصيرة ومنخفضة أو مرتفعة على حسب شدة جوعه، لكن يجب أن تعلمي أن البكاء هو أحد علامات الجوع المتأخرة.

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