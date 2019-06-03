فوائد غذائية وصحية مذهلة للصمغ العربي

يستخرج الصمغ العربي من أشجار السنط في المناطق الاستوائية، خاصة في السودان، ويضاف إلى عديد المستحضرات الصيدلانية نظرًا لفوائده الصحية والغذائية.

يقسم الصمغ العربي إلى أربعة أنواع رئيسية: صمغ الهشاب وصمغ الطلحة وصمغ اللبان وصمغ المن، حسب «ويب طب».

فوائد الصمغ العربي

علاج مشاكل الجهاز الهضمي: يستخدم الصمغ العربي طبيًّا في العلاجات الطبيعية لمشاكل الجهاز الهضمي والتنفسي، وتتم إضافته إلى عديد الأطعمة لإضافة الثبات.

المساعدة في إنقاص الوزن: يحتوي الصمغ العربي على عديد العناصر والمعادن المفيدة للجسم، بالإضافة إلى نسبة عالية من الألياف الطبيعية والكربوهيدرات والبروتينات الضرورية.

تنشيط الجسم: يحتوي على السكريات الطبيعية مثل الأرابينوز والرايبوز المفيدين لتنشيط الجسم وزيادة طاقته.

الصمغ والتخسيس

يساعد الصمغ العربي في إزالة السموم والفضلات الناتجة عن حميات إنقاص الوزن.

يقلل الصمغ العربي من تراكم الدهون والسعرات الحرارية الزائدة في الجسم.

يحد من الانتفاخات المرافقة لحميات انتقاص الوزن من خلال تناول مشروب الصمغ العربي.

يساعد في كبح الشهية، مما يقلل من تناول كميات كبيرة من الطعام.

يخلص الجسم من مستويات الكوليسترول المرتفعة في الجسم.

يحمي الجسم من مشكلة الإمساك المصاحبة لعمليات إنقاص الوزن.

يمنع الترهلات الناتجة عن نقصان الوزن.

يحفز الجهاز الهضمي على القيام بوظائفه على أكمل وجه من حيث الهضم والامتصاص.

يساعد الصمغ العربي على ضبط مستويات السكر في الدم.

يحتوي على كمية كبيرة من الألياف مما يساهم في التحكم بالجوع والحد من الإمساك.