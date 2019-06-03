فوائد غذائية وصحية مذهلة للصمغ العربي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 يونيو 2019, 05:38 مساء

يستخرج الصمغ العربي من أشجار السنط في المناطق الاستوائية، خاصة في السودان، ويضاف إلى عديد المستحضرات الصيدلانية نظرًا لفوائده الصحية والغذائية.

يقسم الصمغ العربي إلى أربعة أنواع رئيسية: صمغ الهشاب وصمغ الطلحة وصمغ اللبان وصمغ المن، حسب «ويب طب».

فوائد الصمغ العربي
علاج مشاكل الجهاز الهضمي: يستخدم الصمغ العربي طبيًّا في العلاجات الطبيعية لمشاكل الجهاز الهضمي والتنفسي، وتتم إضافته إلى عديد الأطعمة لإضافة الثبات.
المساعدة في إنقاص الوزن: يحتوي الصمغ العربي على عديد العناصر والمعادن المفيدة للجسم، بالإضافة إلى نسبة عالية من الألياف الطبيعية والكربوهيدرات والبروتينات الضرورية.
تنشيط الجسم: يحتوي على السكريات الطبيعية مثل الأرابينوز والرايبوز المفيدين لتنشيط الجسم وزيادة طاقته.

الصمغ والتخسيس
يساعد الصمغ العربي في إزالة السموم والفضلات الناتجة عن حميات إنقاص الوزن.
يقلل الصمغ العربي من تراكم الدهون والسعرات الحرارية الزائدة في الجسم.
يحد من الانتفاخات المرافقة لحميات انتقاص الوزن من خلال تناول مشروب الصمغ العربي.
يساعد في كبح الشهية، مما يقلل من تناول كميات كبيرة من الطعام.
يخلص الجسم من مستويات الكوليسترول المرتفعة في الجسم.
يحمي الجسم من مشكلة الإمساك المصاحبة لعمليات إنقاص الوزن.
يمنع الترهلات الناتجة عن نقصان الوزن.
يحفز الجهاز الهضمي على القيام بوظائفه على أكمل وجه من حيث الهضم والامتصاص.
يساعد الصمغ العربي على ضبط مستويات السكر في الدم.
يحتوي على كمية كبيرة من الألياف مما يساهم في التحكم بالجوع والحد من الإمساك.

طرق استخدام الصمغ العربي
تتعدد الطرق التي يمكن من خلالها استخدام الصمغ العربي للتخسيس:
تناول مشروب الصمغ العربي من خلال إضافة ملعقتين من مسحوق الصمغ العربي إلى كوب من الماء الدافئ واشربه على الريق.
يمكنك إضافة مسحوق الصمغ العربي إلى الأطباق المتناولة اليومية.
تناول مشروب الصمغ العربي قبل النوم مباشرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

احتجاج على إلزام النساء انتعال الكعوب العالية في اليابان
منوعات
صلاح يفتح مزاد بـ200 مليون يورو بين الريال والبايرن ويونايتد
رياضة عالمية
هل يصمد متجر «آب ستور» أمام العاصفة؟
علوم وتكنولوجيا
رابح ماجر يطلق تصريحات غاية في الإثارة تجاه محمد صلاح
رياضة عالمية
شاهد.. كيف أفطر صلاح وسيسوكو وماني عند الدقيقة 41 من نهائي دوري الأبطال؟
رياضة عالمية
ليبيا تكسب قضية تحكيم رفعها مستثمر أجنبي لتعويضه بـ120 مليون دولار
ليبيا
المشهد الليبي الراهن: دائرة مفرغة من «الاتهامات».. وإجماع على «رفض التقسيم»
ليبيا
السيولة تنغص فرحة الليبيين بـ«أجواء العيد»
ليبيا
ولي العهد السعودي: حل الأزمة الليبية يكمن في العودة إلى الحوار والتفاهم
ليبيا
الماء والكهرباء والوقود ثالوث أزمات فجرتها الحرب
ليبيا
إيطاليا تطالب بتعاون دولي أوسع لحل الوضع «الصعب للغاية» في ليبيا
ليبيا
جريدة «الوسط»: جمود عسكري وتراجع الموقف السياسي الدولي
ليبيا
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بحث يكشف حقيقة مثيرة عن البدانة وجراحات القلب