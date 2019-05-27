«فلايينغ آي» مستشفى طائر لتدريب أطباء العيون حول العالم

المستشفى الطائر «فلايينغ آي» في سانتياغو عاصمة تشيلي، 23 مايو 2019 (أ ف ب)

يتألّف طاقم «فلايينغ آي» (العين الطائرة)، وهي أول طائرة استشفائية في العالم تجرى فيها جراحات في طب العين، من حوالى عشرين طبيبًا وممرضًا يدرّبون نظراءهم على أحدث التقنيات في هذا المجال.

على مدرج مطار سانتياغو عاصمة تشيلي، لا يمكن تمييز هذا المستشفى الطائر من النظرة الأولى عن باقي الطائرات التجارية. لكن بمجرد فتح الباب، يتكشف للزائر مركز طبي معاصر يمضي 80% من السنة في تدريب أخصائيين في طب العين من حول العالم، وفق «فرانس برس».

وبفضل اتفاق بين الجامعة الكاثوليكية في تشيلي ومنظمة «أوربيس» الأميركية غير الحكومية المالكة للمركبة، وصلت الطائرة إلى هذا البلد الأميركي الجنوبي لتدريب أطباء عيون من تشيلي وبوليفيا والبيرو على أحدث التقنيات في هذا المجال.

ويتألف فريق التدريب من ثمانية وعشرين طبيب عيون وأخصائيًا في التخدير وممرضة وطبيبًا متمرنًا من 15 بلدًا، وهم يجرون عمليات مجانية للمصابين بإعتام في عدسة العين والمياه الزرقاء ومشكلات شبكية العين.

ويقول أندرياس دي لوسيانو وهو طبيب عيون من تشيلي في سن 31 عامًا ومسؤول عن التدريب الجراحي، «هذا المستشفى يغيّر موقعه ومرضاه كل ثلاثة إلى أربعة أشهر. المشاركون يتحدثون لغات مختلفة. الأجواء تتغير، والمرضى أيضًا».

وفي سانتياغو، يواكب أندرياس دي لوسيانو تدريب 50 مشاركًا لفترة أسبوعين يحصلون على إثرها على شهادة توثق ما أنجزوه.

ولا ينوي القائمون على المشروع إجراء عمليات في تشيلي، غير أن مئة عملية جراحية أجريت مجانًا في البيرو المجاورة العام الماضي.

وبدأت أول طائرة لمنظمة «أوربيس» التي تتخذ مقرًا لها في الولايات المتحدة، بالتحليق سنة 1982 في اتجاه بنما. ومذاك، جرى تغيير الطائرة مرتين. وباتت المنظمة غير الحكومية تستخدم طائرة من نوع «دي سي 10» مقدمة من مجموعة «فيدكس» الأميركية العملاقة في مجال خدمات التوصيل.

كما أن كل المعدات الطبية أعطيت إلى «أوربيس» التي تضم 400 أخصائي متخصص في طب العيون من حوالى ثلاثين بلدًا وجميعهم على استعداد لتشارك خبراتهم في محاولة لحل إحدى أكبر مشكلات صحة العيون في العالم وهي النقص في الأطباء المتخصصين لا سيما في البلدان النامية.