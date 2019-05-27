وصفات منزلية لعلاج شد الرقبة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 مايو 2019, 12:15 مساء

يعاني كثير من مشكلة وجود شد في الرقبة يصاحبه آلام شديدة وعدم القدرة على تحريك الرقبة ومشاكل أخرى قد تستدعي التدخل الطبي، بينما هناك بعض العلاجات الطبيعية التي يمكن الاستعانة بها لعلاج شد الرقبة إذا كانت الحالة ليست خطيرة.

وهنا نقدم مجموعة من العلاجات المنزلية التي تساعد على علاج شد الرقبة، حسب «ويب طب».

الكمادات الباردة والساخنة: من الممكن استخدام الكمادات الباردة والساخنة بالتناوب لتخفيف الألم وشد الرقبة.

تمارين التمدد والتدليك: تستطيع القيام ببعض تمارين التمدد للرقبة مع ضرورة التوقف إذا ازداد الألم، كما أن الخضوع لجلسات تدليك من مختص قد تكون مفيدة جدًّا لعلاج شد الرقبة.

زيارة طبيب الأسنان: إن الألم المستمر في الرقبة مع ألم في الفك وصداع قد يكون سببه مشاكل في الأسنان لا أكثر، أو الشد على الأسنان خلال النوم مثلاً.

تعديل الوضعية أثناء الجلوس والانتباه لبيئة النوم: إذا كنت من الأشخاص الذين تستدعي وظيفتهم الجلوس لساعات طويلة أمام الحاسوب، عليك الحرص على اتخاذ وضعية مناسبة. كما عليك الانتباه لفرشة السرير والوسادة، فقد تكون هذه غير ملائمة أو مريحة لك.

السيطرة على التوتر والقلق: إن شد الرقبة الحاصل قد يكون سببه التوتر فقط، والذي ينعكس على العضلات عامة، خاصة عضلات الرقبة.

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