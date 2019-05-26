«إبرة موبوءة» تنقل الإيدز لـ700 باكستاني أكثريتهم أطفال

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 مايو 2019, 05:46 مساء
إصابة حوالى 700 مريض أكثريتهم أطفال بفيروس الإيدز في جنوب باكستان (أ ف ب)

أعلنت السلطات الباكستانية، الأحد، 700 شخص أكثريتهم أطفال، بفيروس الإيدز، بفعل حقنهم بإبر موبوءة بالمرض.

وقال ظافر ميرزا المستشار الصحي لرئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الحكومي إن «681 شخصا بينهم 537 طفلًا تراوح أعمارهم بين سنتين و12 سنة، تبين أنهم إيجابيو المصل حتى الأمس في راتوديرو» بولاية السند، وفق «فرانس برس»، الأحد.

وأشار إلى أن «استخدام إبر مستعملة قد يكون أحد أسباب تفشي المرض»، لافتًا إلى أن أكثر من 21 ألف شخص خضعوا لفحوص في هذه المنطقة.

ولفت الناطق الحكومي إلى أن «رئيس الوزراء عمران خان يعتزم الكشف عن تدابير جذرية للوقاية من المرض حالما نحدد سبب انتشاره»، قائلا إن هذه الحالات مصدر قلق بالغ لدى الحكومة.

ويؤكد المحققون أن طبيب أطفال مصابا بفيروس «إتش أي في» قد يكون وراء انتشار الوباء في راتوديرو. وينفي هذا الرجل المسجون حاليا أن يكون نقل الفيروس عمدا إلى المرضى.

وتسجل باكستان انتشارا ضعيفا نسبيا للإصابات بفيروس «إتش أي في»، غير أن المرض يتفشى بسرعة في البلاد خصوصا بين مدمني المخدرات وعاملات الجنس.

ومع حوالى 20 ألف إصابة جديدة بفيروس «إتش أي في» سنة 2017 وحدها، احتلت باكستان المرتبة الثانية على قائمة البلدان التي تسجل أسرع انتشار للإيدز في آسيا، وفق إحصائيات للأمم المتحدة.

ويعاني هذا البلد ذو النمو السكاني الكبير، نقصًا في البنى التحتية الطبية التي لطالما أهملتها السلطات، فيما يتفاقم الخطر على المجتمعات الريفية الفقيرة بفعل انتشار الأطباء المزيفين.

وينشط حوالى 600 ألف شخص ينتحل صفة طبيب في البلاد وحوالى 270 ألفا من هؤلاء يزاولون أنشطتهم في ولاية السند، بحسب بيان أصدره برنامج الأمم المتحدة المشترك لفيروس الإيدز منتصف الشهر الحالي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المشير خليفة حفتر يتهم مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا بـ«الانحياز»
ليبيا
الملاكم الليبي عبدالمعز الزناد يفوز بالضربة القاضية على خصمه الإيطالي
رياضة محلية
جلال الدامجة يوافق على تدريب منتخب ليبيا والهمالي والجلالي مساعدان
رياضة محلية
جلال الدامجة يوافق على تدريب منتخب ليبيا والهمالي والجلالي مساعدان
رياضة محلية
رحيل الروائي الليبي عبد الرسول العريبي
ليبيا
من صحفي إلى وزير خارجية..«بوجو» الطموح هل يخلف تريزا ماي؟
دولى
إبراهيم الكوني يكتب عن شقيقه أوفنايت: مرثية الذكرى الأولى لغياب الطَّيف
ثقافة وفن
بومبيو: 8,1 مليار دولار مبيعات السلاح لـ«حلفاء أميركا العرب» لردع «العدوان ...
دولى
خبير إيطالي: ينبغي على المجتمع الدولي تأييد خيار الفيدرالية في ليبيا
ليبيا
ترامب يشعر بـ«الأسى» على استقالة رئيسة وزارء بريطانيا
دولى
النيابة الفرنسية ترجح فرضية الطرد المفخخ في انفجار ليون
دولى
مع دخول حرب طرابلس أسبوعها الثامن.. مصير 122 ألف طالب في مهب الريح
ليبيا
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صور تجسسية لجولف فولكس فاغن 2020