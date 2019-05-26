جراحة ناجحة لطفلة تمتلك 14 إصبعًا في يديها

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 مايو 2019, 12:08 مساء

نجح أطباء صينيون في إزالة أصابع زائدة في يدي طفلة وُلدت بأربعة عشر إصبعًا، وهي الآن بعمر الثالثة.

وتنتمي الطفلة لعائلة فقيرة، وأقاربها يعانون التشوه الخلقي ذاته في الكفين، حتى الجيل الخامس، ولكنهم لم يخضعوا لعمليات جراحية تجميلية، لضيق ذات اليد، حسب «ديلي ميل».

وأُجريت العملية في مستشفى مدينة شينيانغ بمقاطعة لياونينغ، حيث وعد الجراحون والديها بأن يدي الطفلة ستصبحان جميلتين، وتتمكن الصغيرة من تحريك جميع أصابعها، وفق «روسيا اليوم».

وأشار الجراح تشان جي إلى وجود إصبعين زائدين في كل يد من يدي الطفلة، وهذا أمر نادر. وإن عمل الجراحين تعقد كثيرًا لعدم معرفة الأصابع التي يجب إزالتها. إضافة إلى أن كفي الطفلة مختلفتان، ففي اليد اليسرى نما إصبعان إضافيان، بينما في اليد اليمنى نما إصبعان من الإبهام.

وإضافة إلى إزالة الأصابع الزائدة صحح الجراحون شكل الإبهام وغيروا اتجاه نموه بواسطة أسلاك معدنية، وبعد مضي شهر على إجراء العملية قيم الأطباء الحالة الصحية للطفلة بـ«الجيدة والمستقرة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الملاكم الليبي عبدالمعز الزناد يفوز بالضربة القاضية على خصمه الإيطالي
رياضة محلية
جلال الدامجة يوافق على تدريب منتخب ليبيا والهمالي والجلالي مساعدان
رياضة محلية
جلال الدامجة يوافق على تدريب منتخب ليبيا والهمالي والجلالي مساعدان
رياضة محلية
رحيل الروائي الليبي عبد الرسول العريبي
ليبيا
من صحفي إلى وزير خارجية..«بوجو» الطموح هل يخلف تريزا ماي؟
دولى
إبراهيم الكوني يكتب عن شقيقه أوفنايت: مرثية الذكرى الأولى لغياب الطَّيف
ثقافة وفن
بومبيو: 8,1 مليار دولار مبيعات السلاح لـ«حلفاء أميركا العرب» لردع «العدوان ...
دولى
خبير إيطالي: ينبغي على المجتمع الدولي تأييد خيار الفيدرالية في ليبيا
ليبيا
ترامب يشعر بـ«الأسى» على استقالة رئيسة وزارء بريطانيا
دولى
النيابة الفرنسية ترجح فرضية الطرد المفخخ في انفجار ليون
دولى
مع دخول حرب طرابلس أسبوعها الثامن.. مصير 122 ألف طالب في مهب الريح
ليبيا
جريدة «الوسط»: فشل يلاحق المساعي السياسية لوقف إطلاق النار
ليبيا
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صور تجسسية لجولف فولكس فاغن 2020