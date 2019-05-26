جراحة ناجحة لطفلة تمتلك 14 إصبعًا في يديها

نجح أطباء صينيون في إزالة أصابع زائدة في يدي طفلة وُلدت بأربعة عشر إصبعًا، وهي الآن بعمر الثالثة.

وتنتمي الطفلة لعائلة فقيرة، وأقاربها يعانون التشوه الخلقي ذاته في الكفين، حتى الجيل الخامس، ولكنهم لم يخضعوا لعمليات جراحية تجميلية، لضيق ذات اليد، حسب «ديلي ميل».

وأُجريت العملية في مستشفى مدينة شينيانغ بمقاطعة لياونينغ، حيث وعد الجراحون والديها بأن يدي الطفلة ستصبحان جميلتين، وتتمكن الصغيرة من تحريك جميع أصابعها، وفق «روسيا اليوم».

وأشار الجراح تشان جي إلى وجود إصبعين زائدين في كل يد من يدي الطفلة، وهذا أمر نادر. وإن عمل الجراحين تعقد كثيرًا لعدم معرفة الأصابع التي يجب إزالتها. إضافة إلى أن كفي الطفلة مختلفتان، ففي اليد اليسرى نما إصبعان إضافيان، بينما في اليد اليمنى نما إصبعان من الإبهام.

وإضافة إلى إزالة الأصابع الزائدة صحح الجراحون شكل الإبهام وغيروا اتجاه نموه بواسطة أسلاك معدنية، وبعد مضي شهر على إجراء العملية قيم الأطباء الحالة الصحية للطفلة بـ«الجيدة والمستقرة».