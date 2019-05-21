علامات تشي بخطورة الصداع على حياتك

يعتبر كل صداع سببًا منطقيًا لمراجعة الطبيب. ومع ذلك، هنالك علامات معينة تثير الشك وتتطلب إستخدام وسائل تشخيص أكثر دقة.

وتزيد العلامات التالية من المخاوف بأن هذا الصداع هو أحد الأعراض لمرض يشكل خطرا على الحياة، وتستدعي التوجه العاجل لمراجعة الطبيب، حسب «ويب طب».

علامات خطرة:

الصداع الذي يظهر بشكل فجائي (خلال ثوان أو دقائق) ويسبب ألمًا شديدًا غير اعتيادي.

الصداع الذي ترافقه الحمى وتصلب الرقبة (الأمر الذي يجعل ثني الرأس أمرًا صعبًا، وحتى مستحيلًا).

عندما ترافق الألم أعراض أخرى مثل تغيرات في السلوك، تغيرات في الشخصية، تغيرات حسية، حركية أو تشنجات.

عندما يظهر الألم بعد ممارسة التمارين الرياضية أو حدوث إصابةٍ (خصوصًا، صدمة في الرأس).

ظهور ضعف، خدر الأطراف وتغييرات في الرؤية.

يجب أن نتذكر بأن الصداع يعتبر مرضًا من جميع النواحي، وتتوفر لدى الطبيب عدة خيارات تشخيصية وعلاجية. وإذا كنت تعاني من صداعٍ يمنعك من ممارسة حياتك بشكل طبيعي، راجع طبيبك لمعرفة أسباب الصداع.