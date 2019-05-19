سحب أدوية للسعال تسبب اضطرابات في القلب

أوصت اللجنة بسحب الأدوية من السوائل والحبوب التي تحتوي على مركب فينسبيريد (أ ف ب)

أوصت لجنة من الوكالة الأوروبية للأدوية (إيما) الجمعة بسحب الأدوية المستخدمة لمعالجة السعال، من سوائل وحبوب تحتوي على مركب فينسبيريد، بسبب الخطر الذي تسببه على القلب.

وأشارت لجنة تقويم الأخطار الدوائية في الوكالة إلى أن الدراسات والبيانات المتاحة «تؤكد أن أدوية السعال هذه يمكن أن تسبب اضطرابات في ضربات القلب»، وفق «فرانس برس».

وكإجراء وقائي، طلبت اللجنة من المرضى الذين ما زالوا يملكون هذه الأدوية عدم استخدامها، كما طلبت من المسوقين سحبها من الأسواق وعدم بيعها مجددًا.

ولا يزال يتوجب على لجنة التنسيق الأوروبية «سي إم دي إتش» التي تمثل وكالات الأدوية الوطنية المصادقة على هذه التوصيات.

وسحبت شركة «سيرفييه» المصنعة بعضًا من هذه الأدوية التي تسوقها تحت اسم «بنومورل» و«أورسبال» منتجاتها من «كل البلدان التي تسوق فيها»، خصوصًا في أوروبا الشرقية وأفريقيا، وفق ما ذكرت هذه المجموعة الجمعة.