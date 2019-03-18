الكمثرى مفيدة للقلب

تناول ثمار الكمثري مفيد لصحة قلبك (الإنترنت)

تتميز ثمرة الكمثرى باحتوائها على قدر كبير من الألياف، إذافة إلى أنها غنية بمضادات الأكسدة والفلافونويد.

وقد يساعد تناول الكمثرى على فقدان الوزن ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان، وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب إذا تناولت كجزء من نظام غذائي صحي شامل، وفق «ويب طب».

وتعتبر فاكهة الكمثرى مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم، مما يعني أنه قد يكون لها تأثير كبير على صحة القلب.

إذ أن البوتاسيوم معروف أنه موسع للأوعية. هذا يعني أنه يخفض ضغط الدم، مما يقلل من الضغط على الجهاز القلبي الوعائي بأكمله ويجعل من الصعب حدوث الجلطات أو إلحاق الأذى.

علاوة على ذلك، فإنه يزيد من تدفق الدم إلى جميع أجزاء الجسم، مما يعزز وظائف أعضاء الجسم المختلفة.

ويرتبط انخفاض ضغط الدم أيضًا باحتمال الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل تصلب الشرايين، النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

كما أن الكمثرى غنية بالألياف الغذائية، وتبين ان زيادة تناول الألياف يقلل مستويات الكوليسترول في الدم.