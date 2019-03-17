البيض يهدد حياة مستهلكيه

يواجه الذين يتناولون البيض مخاطر أعلى بكثير للإصابة بأمراض القلب، من أقرانهم الذين يتناولونه بصورة أقل، وفق دراسة حديثة.

وقالت الدكتورة، نورينا ألين، المعدة المشاركة في الدراسة من جامعة نورث وسترن: «كجزء من نظام غذائي صحي، يحتاج الناس إلى استهلاك كميات أقل من الكوليسترول، إذ أن الذين يستهلكون كميات أقل من الكوليسترول لديهم خطر أقل للإصابة بأمراض القلب»، لكن البيض يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول وعلى وجه التحديد الصفار.

وحلل الباحثون خلال الدراسة، الوجبات الغذائية والنتائج الطبية لما يقارب 30 ألف مشارك لمدة 17.5 سنة في المتوسط، خسب ما نقل «روسيا اليوم»، عن «ميرور».

وكشف التحليل أن الذين يتناولون ما بين 3 إلى 4 بيضات أسبوعيًا، يعانون مخاطر أعلى بنسبة 6% لأمراض القلب، و8% لخطر الوفاة، وحدد الباحثون، على وجه الخصوص، أن الكوليسترول الموجود في البيض قد يكون السبب.

ويعد صفار البيض واحدا من أغنى مصادر الكوليسترول الغذائي بين جميع الأطعمة التي يتم استهلاكها بشكل شائع، حيث تحتوي بيضة واحدة كبيرة على نحو 186 ملليغراما من الكوليسترول.

وقالت الدكتورة ألين: «أظهرت دراستنا أنه إذا كان هناك شخصان يتبعان النظام الغذائي نفسه، وكان الفرق الوحيد بينهما هو البيض، فيمكن قياس تأثير استهلاك البيض مباشرة عبر أمراض القلب... وجدنا أن الكوليسترول، بغض النظر عن مصدره، مرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب».