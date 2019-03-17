البيض يهدد حياة مستهلكيه

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 مارس 2019, 10:26 صباحا

يواجه الذين يتناولون البيض مخاطر أعلى بكثير للإصابة بأمراض القلب، من أقرانهم الذين يتناولونه بصورة أقل، وفق دراسة حديثة.

وقالت الدكتورة، نورينا ألين، المعدة المشاركة في الدراسة من جامعة نورث وسترن: «كجزء من نظام غذائي صحي، يحتاج الناس إلى استهلاك كميات أقل من الكوليسترول، إذ أن الذين يستهلكون كميات أقل من الكوليسترول لديهم خطر أقل للإصابة بأمراض القلب»، لكن البيض يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول وعلى وجه التحديد الصفار.

وحلل الباحثون خلال الدراسة، الوجبات الغذائية والنتائج الطبية لما يقارب 30 ألف مشارك لمدة 17.5 سنة في المتوسط، خسب ما نقل «روسيا اليوم»، عن «ميرور».

وكشف التحليل أن الذين يتناولون ما بين 3 إلى 4 بيضات أسبوعيًا، يعانون مخاطر أعلى بنسبة 6% لأمراض القلب، و8% لخطر الوفاة، وحدد الباحثون، على وجه الخصوص، أن الكوليسترول الموجود في البيض قد يكون السبب.

ويعد صفار البيض واحدا من أغنى مصادر الكوليسترول الغذائي بين جميع الأطعمة التي يتم استهلاكها بشكل شائع، حيث تحتوي بيضة واحدة كبيرة على نحو 186 ملليغراما من الكوليسترول.

وقالت الدكتورة ألين: «أظهرت دراستنا أنه إذا كان هناك شخصان يتبعان النظام الغذائي نفسه، وكان الفرق الوحيد بينهما هو البيض، فيمكن قياس تأثير استهلاك البيض مباشرة عبر أمراض القلب... وجدنا أن الكوليسترول، بغض النظر عن مصدره، مرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - وجه الإرهاب
كاريكاتير
كاركاتير حليم - سفاح اليمين المتطرف في نيوزيلندا
كاريكاتير
معرض للتراث الطارقي في سبها بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للزي التقليدي
ليبيا
المسرح الشعبي يستعد لليوم العالمي للمسرح بـ«جاك الليل»
ثقافة وفن
تحقيق في بلجيكا حول شبهة فساد في قضية الأموال الليبية المجمدة
ليبيا
عدم الاستقرار السياسي يضع طرابلس ضمن الـ15 مدينة الأخيرة في تصنيف الجودة
ليبيا
الدولفين الليبي فلفل يقتنص ذهبية الفراشة في الأولمبياد العالمي الخاص
رياضة محلية
أمين بورواق لـ«الوسط»: مهرجان «درنة المسرحي» أكد استمرار الإبداع في مواجهة ...
ثقافة وفن
الناشط تامر الهدار: حكومة الوفاق تجاهلت تمكين الشباب في مراكز صنع القرار
ليبيا
الليبية سلوي العشيبي تتوج بالميدالية البرونزية في رياضة القوة البدنية
رياضة محلية
بعثة المنتخب الوطني الأول تصل تونس
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: أسئلة الملتقى الوطني تلاحق سلامة
ليبيا
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيفية التعرف على المقاسات المناسبة لإطارات السيارة