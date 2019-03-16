أسباب وحالات ضعف العضلات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 مارس 2019, 03:32 مساء

قد نصاب جميعا بضعف في العضلات لفترة زمنية قصيرة في مرحلة ما من حياتنا، لكن إذا كنت تعاني ضعف في عضلاتك بشكل مستمر، بدون أي سبب واضح فإن ذلك يدل على وجود مشكلة صحية.

وتنقبض العضلات الإردية عادة نتيجة لقيام الدماغ بإرسال إشارات عصبية عن طريق الحبل الشوكي والأعصاب إلى العضلات مسببة انقباضها، في حال إصابة الدماغ أو الأعصاب أو الحبل الشوكي، فإن ذلك يؤدي إلى عدم انقباض تلك العضلات وبالتالي ضعفها، وفق «ويب طب».

وهناك العديد من الأسباب أو الحالات التي قد تتسبب ضعف العضلات العام ومنها:
متلازمة التعب المزمن
ضمور العضلات
نقص التوتر العضلي
اضطرابات المناعة الذاتية والعضلات
الاعتلال العصبي المحيطي، وهو نوع من تلف الأعصاب
ألم عصبي أو احتراق حاد في الأعصاب
التهاب العضلات المزمن
السكتة الدماغية
شلل الأطفال
مرض القبور
متلازمة غيلان باريه
قصور الغدة الدرقية
الحمى الروماتيزمية
ارتفاع مستوى الكالسيوم في الدم
التسمم الغذائي بسبب بكتيريا الكلوستريديوم بوتولينيوم (Clostridium Botulinum)
الراحة في الفراش لفترات طويلة وعدم الحركة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الليبية سلوي العشيبي تتوج بالميدالية البرونزية في رياضة القوة البدنية
رياضة محلية
بعثة المنتخب الوطني الأول تصل تونس
رياضة محلية
في العدد 173: أسئلة الملتقى الوطني تلاحق سلامة وهل تتحول سرت «بالون اختبار» حرب ...
ليبيا
تعيين مدير إقليمي للبنك الدولي في ليبيا وشمال أفريقيا
ليبيا
تحذير من نفاد مياه الشرب من الخزان الرئيسي بمدينة سرت
ليبيا
السراج يقوم بتنصيب رئيس الأركان الجديد ومعاونه
ليبيا
«غوغل» تكثّف حملتها على «الإعلانات السيئة»
علوم وتكنولوجيا
يوم عسير لـ«فيسبوك» تحت وطأة عطل واسع وتحقيق جنائي
علوم وتكنولوجيا
الوزير عبدالجليل يوضح أسباب إيقاف بعض مديري الإدارات ومراقبي التعليم
ليبيا
ترامب يمنع كل طائرات «البوينغ 737 ماكس 8» و«ماكس 9» من التحليق
دولى
الجزائر.. الشارع يطالب بالرحيل وأنباء عن حل البرلمان وضم المعارضة للحكومة
دولى
وضع حجر الأساس لبناء مركز الدراسات والأبحاث الأمازيغية في زوارة
ليبيا
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خطورة أوراق النعناع على النساء والرجال