أسباب وحالات ضعف العضلات

قد نصاب جميعا بضعف في العضلات لفترة زمنية قصيرة في مرحلة ما من حياتنا، لكن إذا كنت تعاني ضعف في عضلاتك بشكل مستمر، بدون أي سبب واضح فإن ذلك يدل على وجود مشكلة صحية.

وتنقبض العضلات الإردية عادة نتيجة لقيام الدماغ بإرسال إشارات عصبية عن طريق الحبل الشوكي والأعصاب إلى العضلات مسببة انقباضها، في حال إصابة الدماغ أو الأعصاب أو الحبل الشوكي، فإن ذلك يؤدي إلى عدم انقباض تلك العضلات وبالتالي ضعفها، وفق «ويب طب».

وهناك العديد من الأسباب أو الحالات التي قد تتسبب ضعف العضلات العام ومنها:

متلازمة التعب المزمن

ضمور العضلات

نقص التوتر العضلي

اضطرابات المناعة الذاتية والعضلات

الاعتلال العصبي المحيطي، وهو نوع من تلف الأعصاب

ألم عصبي أو احتراق حاد في الأعصاب

التهاب العضلات المزمن

السكتة الدماغية

شلل الأطفال

مرض القبور

متلازمة غيلان باريه

قصور الغدة الدرقية

الحمى الروماتيزمية

ارتفاع مستوى الكالسيوم في الدم

التسمم الغذائي بسبب بكتيريا الكلوستريديوم بوتولينيوم (Clostridium Botulinum)

الراحة في الفراش لفترات طويلة وعدم الحركة.