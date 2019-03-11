علاج بروز العروق منزليًا

يمثل بروز العروق أحيانًا مشكلة للبعض، وعادة ما تصيب الوجه والرقبة واليدين، وتختلف هذه المشكلة عن الدوالي، فالأخيرة عبارة عن توسع في الأوردة، وتنتج عن تلف صمامات بالأوردة، وهي حالة مرضية تحتاج إلى علاج.

ولكن بروز العروق يؤثر على الشكل فقط، وليس لها أي مخاطر على الصحة، بل أنها تشير إلى سلامة الدورة الدموية في الجسم، حسب «ويب طب».

وبروز العروق في معظم الحالات لا يعتبر حالة مرضية، ولكن في حالة ظهور العروق بصورة مفاجئة أو زاد حجمها بشكل غير طبيعي ومعتاد، يجب أن تلجأ إلى طبيب الأوعية الدموية الذي سيخبرك بالأسباب والعلاج المناسب.

العلاجات المنزلية

هناك طرق آمنة يمكن الاعتماد عليها لتقليل بروز العروق دون تدخل طبي، إليك بعض الوصفات.

زيت السمسم وزيت اللوز: اخلط مقادير متساوية من زيت السمسم، زيت اللوز المر، وخميرة الخبر، في وعاء، ثم يتم دهان المناطق التي تحتوي على عروق بارزة بهذا المزيج، ويفضل تكرار هذه الوصفة مرتين يوميًّا.

زيت الزيتون: يتم تسخين كمية قليلة من زيت الزيتون حتى يصبح دافئًا، ثم تدهن مناطق العروق البارزة بهذا الزيت، ويتم تدليك هذه المناطق بطريقة دائرية لمدة 20 دقيقة في اليوم.

ماء الورد والحليب: مزج ملعقتين من ماء الورد مع قليل من الحليب البودرة، وملعقة حلبة مطحونة، وملعقة صغيرة زيت لوز أو زيت زيتون، وبعد أن تتجانس المكونات يتم وضع المزيج على مناطق بروز العروق مع التدليك بلطف، ويفضل ترك المزيج على هذه المناطق لأطول فترة ممكنة ثم يتم شطفها بماء فاتر.