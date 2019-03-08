كيف يستفيد طفلك من الوجبات الخفيفة؟

الوجبات الخفيفة المغذية تساعد طفلك في ضبط الشعور بالجوع (الإنترنت)

ينظر معظم الأطفال إلى الوجبات الخفيفة على أنها نوع من الترفيه أكثر من كونها طعامًا يمدهم بما يحتاجونه من عناصر غذائية مهمة.

وقد تساعد الوجبات الخفيفة المغذية طفلك في ضبط الشعور بالجوع خلال اليوم، وكذلك توفير الطاقة والعناصر المغذية المهمة، وفق «ويب طب».

تعرَّفي على كيفية إعداد وجبات خفيفة صحية للأطفال:

وجبة الإفطار: قدمي أطعمة وجبة الإفطار لتكون وجبات خفيفة صحية للأطفال في وقت الظهيرة.

الوجبات السريعة خارج المنزل فقط: لن يصدر طفلك جلبة لأنه يريد البسكويت أو قطع الحلوى أو رقائق البطاطس إن لم تجعليها في متناول اليد، كوني قدوة صالحة في اختيار الوجبات الخفيفة الصحية بنفسكِ.

أطعمة الحبوب: توفر أطعمة الحبوب الكاملة، مثل البسكويت المالح المصنوع من الحبوب الكاملة أو خبز التورتيلا وحبوب الإفطار الغنية بالألياف والمصنوعة من الحبوب الكاملة، الطاقة والقوة الفعالة.

المزج والتناسق: يمكنكِ تقديم الجزر الصغير أو أية خضراوات أخرى نيئة مع صلصة الرانش الخالية من الدسم أو الحمص، أو اغمسي الفاكهة الطازجة في الزبادي خالي الدسم.

ضعي زبدة الفول السوداني على الكرفس أو التفاح أو الموز.



توسيع القائمة: قدمي وجبات خارجة عن المألوف، مثل الأفوكادو أو الأناناس أو التوت البري أو الفلفل الأحمر أو الأصفر أو المانجو. اجعلي الأطفال يختارون بضعة أطعمة واخلطيها معًا لإعداد وجبة خفيفة ملونة. ويمكن استخدام حبوب الإفطار المجففة المخلوطة بالفاكهة المجففة والمكسرات أو حبوب الشوفان التي تم تسخينها في الميكروويف المعدة مع لبن قليل الدسم ومخلوط بعصير التفاح غير المحلى والقرفة.

تحلية الوجبة: لا يجب أن تكون الوجبات الخفيفة الصحية للأطفال بلا طعم، ولإرضاء طفلك، قدمي له حلوى البودينغ قليلة الدسم والزبادي المثلج أو ألواح الفاكهة المثلجة. وقومي بإعداد العصائر مع اللبن والزبادي والفاكهة الطازجة أو المثلجة.

إضفاء جو المتعة: استخدمي قطاعة البسكويت لعمل أشكال من شرائح الجبن قليلة الدسم أو الخبز أو خبز التورتيلا المصنوعين من الحبوب الكاملة. واصنعي كباب الفاكهة أو علمي طفلكِ كيفية تناول مكعبات الفاكهة بواسطة عيدان الطعام، اصنعي برجًا من المقرمشات المصنوعة من الحبوب الكاملة، أو كتابة كلمات بواسطة أصابع البسكويت المملح أو قومي بعمل وجوه سعيدة على الطبق باستخدام أنواع مختلفة من الفاكهة.