بلدي وادي زمزم يستعد لافتتاح قسم الغسيل الكلوي

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أكد رئيس المجلس البلدي بوادي زمزم أن هناك تجهيزات وخطوات تبذلها البلدية لافتتاح قسم لغسيل الكلى، وهو الأول من نوعه بعد مساعٍ كبيرة وحثيثة وموافقة وزارة الصحة بحكومة الوفاق، نظرًا لبعد المسافة بين مستشفى سرت ومركز أبوقرين القروي.

وقال رئيس مجلس بلدية وادي زمزم، عبد النبي محمد، لـ«بوابة الوسط»، الأحد، إن عدد المرضى المترددين على قسم الغسيل الكلوي بالمركز الصحي القروي بأبوقرين 17 مريضًا، من مناطق أبوقرين والوشكة وأبونجيم ووادي زمزم ووادي بي.

وأضاف أن البلدية جهزت مقرًّا مناسبًا لمكتب مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، بعد أن تحصلت البلدية العام الماضي على موافقة بافتتاح المكتب، في انتظار الأجهزة والمنظومات الخاصة بالمكتب.