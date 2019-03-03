الثوم لعلاج جرثومة المعدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 مارس 2019, 11:07 صباحا

يستخدم الثوم في علاج جرثومة المعدة، وهي أحد أنواع البكتيريا التي تنمو في الجهاز الهضمي، حيث إنها تمتلك قدرة على مقاومة البيئة الحمضية للمعدة، ويسمح شكلها الحلزوني على إفراز مادة مخاطية.

وتعمل هذه المادة المخاطية على منع الأجسام المناعية من الوصول إليها، مسببة القرحة الهضمية والتهاب داخل المعدة تعرف باسم التهاب المعدة، قد يساعد الثوم على علاج أعراضها، وفق «ويب طب».

أعراض جرثومة المعدة
في الغالب لا يوجد هناك أي أعراض للإصابة بجرثومة المعدة إلا عند تسببها بقرحة في المعدة، عندها سوف تشعر بعدة أعراض ومنها:
ألم في المعدة خاصة عندما تكون المعدة فارغة أو بعد ساعات قليلة من تناول الطعام
الشعور بالانتفاخ والغثيان
التجشؤ المفرط
حرقة في المعدة
حمى
فقدان الشهية ونقصان في الوزن
فقر الدم
دم في البراز.

الثوم لعلاج جرثومة المعدة
كمية قليلة من الثوم تكفي للقضاء على الجرثومة المسببة قرحة المعدة وتساعد في تهدئة بطانة المعدة والأمعاء لتخفيف التشنجات والغثيان.

تتعدد طرق ووسائل استخدام الثوم في العلاج، ولكن تبقى فوائدها وتأثيراتها المذهلة واحدة على الجسم، ومن تلك الطرق:
قم بتقشير ثلاثة فصوص من الثوم، ومن ثم اهرسها جيدًا ومزجها مع ملعقة كبيرة من العسل، قم بتناول هذا الخليط مرة واحدة يوميًا وسوف تلاحظ القدرة العلاجية له.
يتم خلط مهروس الثوم مع لبن الزبادي، ومن ثم تناول الخليط يوميًا على الريق للحصول على نتيجة رائعة.
يمكنك استخدام الثوم لعلاج الالتهابات البكتيرية بطرق عديدة ولكن أفضلها هي بلعها خام.

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