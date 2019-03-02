علماء: الحمضيات تكافح السمنة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 مارس 2019, 10:37 صباحا
الحمضيات تحمي من السمنة (الإنترنت)

يحمي تناول الحمضيات من مضاعفات خطرة ناتجة عن السمنة، لأنها تحتوي على مركبات فلافونويد التي تمنع تلف الخلايا بسبب السمنة المفرطة، حسب علماء.

وخلال تجارب أجراها علماء جامعة سان باولو البرازيلية، تقسمت الفئران المخبرية إلى مجموعات، الأولى تناولت أطعمة دهنية فقط، والثانية أطعمة تقليدية. أما الثالثة فأكلت أطعمة دهنية مع مواد محتوية على مركبات الحمضيات: هسبيريدين وإريوسترين وإيروديكتيول، حسب «ميديك فوروم».

واكتشف الباحثون أنه في جسم الفئران التي تغذت على أطعمة دهنية، يزداد خطر تلف الخلايا بسبب زيادة تركيز حمض ثيوباربيتوريك في الدم، بالتزامن مع زيادة الوزن. ولم يلاحظ الباحثون هذا الأمر في المجموعة التي تغذت على أطعمة تقليدية، وفق «روسيا اليوم».

أما في المجموعة التي تناولت أطعمة دهنية مع مركبات الحمضيات، فقد لاحظ الباحثون انخفاضًا ملموسا في تركيز حمض ثيوباربيتوريك. كما وجد فريق البحث أن تناول مركبي إريوسترين وإيروديكتيول يبطئ عملية تراكم الدهون في الجسم.

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