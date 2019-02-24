الحبوب الكاملة قد تساعد بالوقاية من سرطان الكبد

الحبوب الكاملة قد تساعد بالوقاية من سرطان الكبد (ارشيفية:انترنت)

تشير دراسة أميركية جديدة إلى أن اتباع نظام غذائي يتضمن كميات من الحبوب الكاملة قد يتسبب في تراجع خطر الإصابة بسرطان الكبد.

وخلص تحليل لبيانات أكثر من 125 ألف رجل وامرأة، على مدى 24 عامًا تقريبًا، إلى أن مَن تناولوا كميات أكبر من الحبوب الكاملة تراجعت احتمالات إصابتهم بسرطان الكبد بواقع نحو 40% مقارنة بمَن تناولوا كميات أقل، وفقًا لوكالة «رويترز».

وأشار الباحثون في دورية «غاما نتوورك أوبن» إلى أن مجموعة الدراسة شملت 141 حالة فحسب من سرطان الكبد، ومن ثم فمن الضروري تحديد السبب وراء لماذا توفر الحبوب الكاملة الحماية؟!،وقال شويهونغ تشانغ، كبير الباحثين، وهو طبيب في كلية الطب بجامعة هارفارد ويعمل في مستشفى النساء في بوسطن، إنه رغم أن سرطان الكبد نادر نسبيًّا في الولايات المتحدة فإنه مميت.

وقال: «الأعداد المنخفضة لحالات الإصابة ترجع بشكل أساسي لانخفاض معدلات الإصابة بسرطان الكبد في الولايات المتحدة (أقل من خمسة من كل 100 ألف فرد) رغم أن وتيرة الإصابة تتسارع في العقود الأخيرة».

وأضاف: «كما هو متوقع، لم نوثق سوى 200 حالة إصابة بسرطان الكبد رغم العينة الكبيرة وفترات المتابعة على المدى البعيد».

وقال تشانغ: «ارتبط استهلاك الحبوب الكاملة والألياف الغذائية، خاصة الحبوب الغنية بالألياف بانخفاض فرص الإصابة بالسمنة والسكري من النوع الثاني، ومرض الكبد الدهني غير الكحولي، وهي عوامل تزيد احتمالات الإصابة بالمرض».