الكحول يقتل 40 ألف فرنسي سنويًا

استهلاك الكحول يتسبب بأكثر من 40 ألف وفاة في السنة في فرنسا (أ ف ب)

أعلنت الوكالة الفرنسية الوطنية للصحة العامة، الثلاثاء، أن استهلاك الكحول يودي بحوالي 41 ألف حالة وفاة سنويًا.

وتبقى الكحول ثاني أسباب الوفيات الممكن تفاديها بعد التبغ، مع 7% من الوفيات الإجمالية عند الأشخاص الذين تخطّوا الخامسة عشرة من العمر سنة 2015، بحسب ما بيّنت هذه الدراسة التي طرحتها الوكالة في نشرتها الأسبوعية لعلم الأوبئة، حسب «فرانس برس».

وبحسب بيانات سابقة من هذا النوع تعود إلى العام 2009، كانت الوفيات المرتبطة بالكحول تشمل 49 ألف حالة.

ويعزى هذا الانخفاض «بجزء كبير منه إلى تراجع الوفيات الناجمة عن أسباب مرتبطة بتناول الكحول من جهة، فضلًا عن تراجع الاستهلاك من 27 إلى 26 غرامًا في اليوم الواحد خلال هذه الفترة من جهة أخرى»، بحسب ما أفاد القيّمون على هذه الأعمال.

وتشتدّ وطأة هذه المشكلة عند الرجال خصوصًا (11% من الوفيات) مقارنة بالنساء (4%).

وهذا «العبء الصحي» أثقل في فرنسا مما هو في البلدان المجاورة، حتّى لو كانت المقارنة في هذا الصدد دقيقة بسبب اختلاف طرق الإحصاء، بحسب ما أشار إليه معدّو الدراسة. فالكحول تتسبّب مثلًا بـ 6,8% من الوفيات عند الرجال و3,3% عند النساء في اسكتلندا، مقابل 5% و1,4% في سويسرا و3% و2% في إيطاليا.

وتستند هذه الدراسة إلى عيّنة من 20 ألف شخص، فضلًا عن مبيعات المشروبات الكحولية. وحلّل القيّمون عليها الأرقام بحسب أسباب الوفيات التي تفاقم الكحول من خطورتها.

وخلصوا إلى أن استهلاك الكحول تسبّب في العام 2015 بحوالي 16 ألف وفاة بالسرطان و9900 بأمراض القلب والأوعية الدموية و6800 حالة نتيجة أمراض في الجهاز الهضمي، فضلاً عن 5400 حالة سببها خارجي كحادث أو انتحار.