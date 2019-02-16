تحذير من ازدياد الإصابات بالحصبة عالميًا

منظمة الصحة العالمية تحذر من ازدياد الإصابات بالحصبة حول العالم (أ ف ب)

تزداد الإصابات بمرض الحصبة في العالم بشكل كبير، إذ سجلت ارتفاعا يقرب من 50 % العام الماضي مقارنة مع سنة 2017، وهو ما يشكل خطرا كيرا يستلزم انتباه العالم لمواجهته.

وقالت مديرة قسم التلقيح والمنتجات الحيوية في منظمة الصحة العالمية، كاثرين أوبراين، خلال مؤتمر صحفي «عندما نرى ازديادًا بنسبة 50 % في عدد الحالات المبلغ عنها، ندرك أننا نسير في الاتجاه الخطأ»، وفق «فرانس برس».

وأضافت «بياناتنا تظهر ازديادا كبيرا في حالات الحصبة. نلاحظ ذلك في المناطق كافة. نسجل أوبئة تتمدد وتأخذ حجما كبيرا».

هذه الأرقام المتوفرة لدى منظمة الصحة العالمية موقتة نظرا إلى أن البلدان لديها حتى أبريل للإعلان عن الحالات المسجلة في 2018.

وبحسب البيانات الواردة للمنظمة حتى منتصف يناير، سجلت حوالى 229 ألف حالة حصبة في العالم سنة 2018 في مقابل 170 ألفا في 2017.

ولفتت المسؤولة الطبية في برنامج التلقيح الموسع في منظمة الصحة العالمية كاترينا كريتسينغر إلى أن "كل المناطق شهدت ارتفاعا في عدد الحالات العام الماضي"، متحدثة عن الأوبئة في أوكرانيا ومدغشقر وجمهورية الكونغو الديموقراطية وتشاد وسيراليون.

وأوضحت أن «منطقة أوروبا سجلت حوالى 83 ألف حالة في 2018 وحتى اليوم بينها 53 ألفا في أوكرانيا».

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن الحصبة مرض خطير وشديد العدوى يمكن تفاديه عن طريق جرعتين من لقاح «آمن وفعال»، منتقدة انتشار معلومات خاطئة عن اللقاح خصوصا في البلدان الغنية.

ويمكن للحصبة التسبب بمضاعفات خطيرة وحتى مميتة بما يشمل التهاب الدماغ والالتهاب الرئوي وفقدان البصر الدائم. كما أن خطر الوفاة والمضاعفات كبير خصوصا لدى الأطفال الرضّع وأولئك الذين يعانون سوء تغذية أو ضعفا في جهاز المناعة.

وتسببت الحصبة بوفاة حوالى 136 ألف شخص في العالم العام الماضي، بحسب منظمة الصحة العالمية.