تفاقم أزمة إضراب الممرّضين في البرتغال

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 فبراير 2019, 10:35 صباحا
محتّجون أمام مستشفى في لشبونة في 8 فبراير 2019 في إطار إضراب للممرّضين (أ ف ب)

أعلنت الحكومة البرتغالية تأجيل نحو 2600 عملية جراحية في الأسبوع الأول من إضراب الممرّضينظن، الذين يطالبون بزيادة أجورهم.

وأُجّلت 2657 عملية بين 31 يناير و8 فبراير، أي ما يوازي 65% من إجمالي الجراحات المقرّر إجراؤها في المستشفيات الحكومية العشرة المعنية بالحركة الإضرابية هذه، وفق ما جاء في بيان صادر عن وزارة الصحة لم يكشف فيه عن نسبة المشاركة في الإضراب، وفق «فرانس برس».

وتلقى هذه الحركة تأييدًا نقابيًا ويطالب الممرّضون بزيادة رواتبهم ورفع الأجور المقدّمة في مقابل العمل لساعات إضافية ومنح العلاوات التي جمّدت بسبب تدابير التقشّف المعتمدة وقت الأزمة المالية.

وكان إضراب أوّل من هذا النوع أدّى إلى إلغاء أو تأجيل حوالي 8 آلاف عملية خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة من العام 2018.

والموظّفون الحكوميون في البرتغال المقدّر عددهم بحوالي 665 ألفًا مدعوون للإضراب يوم الجمعة تلبية لنداء أكبر تجمّع نقابي يطالب أيضًا برفع الأجور لكنه ينأى بنفسه عن حركة الممرّضين نظرًا لتداعياتها على المرضى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيقاف رئيس مجلس إدارة «الصحارى» ومسؤولين بالمصرف عن العمل
ليبيا
القبض على قيادي بـ«مجلس شورى المجاهدين» في درنة
ليبيا
«هيومن رايتس»: نازحو تاورغاء لا يستطيعون العودة
ليبيا
عقيلة صالح يطالب صنع الله برفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة والتنسيق مع القيادة ...
ليبيا
أمينة الحاسية: الوثيقة الخضراء والإعلان الدستوري لا يلغيان دستور الاستقلال‎
ليبيا
الكوني: ما حدث في أوباري كان بجهود الخيرين من أبناء المدينة والمؤسسة العسكرية
ليبيا
شعبة الإعلام الحربي: القوات المسلحة تنجح في بسط سيطرتها التامة على حقل الشرارة
ليبيا
معهد «بروكينغز» يطرح نهجًا جديدًا يتضمن دورًا قياديًا لواشنطن لإنهاء أزمة ليبيا
ليبيا
جريدة مالطية: حسابات بنكية لشركات وهمية مرتبطة بشبكة تهريب الوقود الليبي
ليبيا
الجبير: لا نعرف مكان جثة خاشقجي ولا نزال نحقق في الحادثة
عربى
قناة الوسط «WTV» تباشر بثها الكامل في الذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير
ليبيا
غوتيريش: حان الوقت للمساعدة في توحيد الشعب الليبي لدفع العملية السياسية عبر ...
ليبيا
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على مميزات «كيا سبورتاج» 2020