المناعة البشرية في مرمى هذا الخطر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 فبراير 2019, 10:55 صباحا

يساهم الاحترار العالمي في انخفاض مستوى المناعة لدى البشر، ما يجعلنا ضعفاء أمام عدوى الفيروسات الخطيرة.

وجاء في مقال لعلماء من جامعة طوكيو اليابانية نشرته مجلة «Proceedings of the National Academy of Sciences» أنه خلال التجارب التي أجراها العلماء، وضعوا إناث الفئران في حجرات تبلغ الحرارة فيها 4 درجات مئوية و22 درجة مئوية و36 درجة مئوية، وفي اليوم الثامن تم إصابتها بفيروس إنفلونزا A /PR8.
وخلال سبعة أيام من وجودها في ظروف الحرارة العالية، كانت الإناث تأكل قليلًا ما تسبب في فقدان 10% من وزنها. كما انخفض كثيرا إنتاج الخلايا اللمفاوية التائية "CD8+ T" الخاصة بمكافحة الفيروس، كما انخفض عدد الأجسام المضادة «IgG»، حسب «روسيا اليوم».

واتضح أن درجات الحرارة العالية تمنع إنتاج جزيئات السيتوكين التي تنشط الخلايا التائية والبروتينات.

واكتشف الباحثون أن نسبة الفيروسات في رئات الفئران في اليوم السابع كانت مرتفعة، كما لاحظوا ازدياد عملية الالتهام الذاتي (عملية تدمير مكونات الخلية غير المرغوب فيها والتالفة) في رئات الفئران التي تعرضت للهواء الحار.

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