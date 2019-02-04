طرق علاج بكتيريا المعدة والوقاية منها

تدخل البكتيريا أجسامنا بعدة طرق أبرزها تناول الطعام الملوث أو الممارسات الغذائية غير السليمة، وتستقبل المعدة هذه البكتيريا ثم يستفحل الأمر.

وتحدث بكتيريا المعدة عندما تدخل أنواع مختلفة من البكتيريا إلى معدتك، مما يسبب لك القيء والتقلصات البطنية الشديدة، وأحيانًا التسمم الغذائي، حسب «ويب طب».

أعراض بكتيريا المعدة:

فقدان الشهية.

قيء وغثيان.

إسهال.

آلام في البطن وتشنجات.

الدم في البراز.

وهناك عديد الأسباب التي تؤدي إلى وجود البكتيريا في الأمعاء ومنها:

بكتيريا اليرسينيا: التي توجد في لحم الخنزير.

بكتيريا المكورات العنقودية: موجودة في منتجات الألبان واللحوم والبيض.

بكتيريا الشيغيلة: توجد في الماء أو حمامات السباحة.

بكتيريا السالمونيلا: تتواجد في اللحوم ومنتجات الألبان والبيض.

بكتيريا أي كولاي: تتواجد في اللحمة المفرومة والسلطات.

يمكن أن تنتقل بكتيريا المعدة بسهولة من شخص إلى آخر بالتلامس، كما تحدث عدوى أيضًا إذا كنت تسافر كثيرًا أو تعيش في منطقة مزدحمة.

في حال كان لديك جهاز مناعة ضعيف، أو تتناول أدوية حموضة المعدة، فقد يكون لديك خطر أعلى للإصابة ببكتيريا المعدة.

علاج بكتيريا المعدة

إذا كانت لديك حالة خطيرة من بكتيريا المعدة، غالبًا ما يتم إدخالك المستشفى، ويقدم لك علاج السوائل والأملاح في الوريد.

في حال كنت مصابًا بحالة أقل خطورة، فقد تتمكن من علاج بكتيريا المعدة في المنزل، حاول القيام بما يلي:

شرب السوائل بانتظام طوال اليوم، خاصة بعد إصابتك بالإسهال.

استهلاك الأطعمة أو المشروبات الغنية بالبوتاسيوم، مثل عصير الفواكه والموز.

لا تأخذ أية أدوية دون أن تطلب من طبيبك.

تناول الزنجبيل، حيث يمكن أن يساعد في مكافحة العدوى ويجعل ألم المعدة أقل حدة.

يمكنك تناول خل التفاح والريحان لتهدئة المعدة.

تجنب تناول منتجات الألبان والفاكهة والأطعمة الغنية بالألياف للحفاظ على الإسهال من سوء الحالة.

يمكن للأدوية التي تعالج الأعراض مثل الإسهال والغثيان وآلام البطن أن تساعد في أعراض بكتيريا المعدة.

طرق الوقاية من التهاب المعدة

إذا كان لديك بالفعل بكتيريا المعدة، خذ الاحتياطات اللازمة لتجنب انتشار البكتيريا، من خلال اتباع التالي:

اغسل يديك بعد استخدام المرحاض وقبل تناول الطعام وبعده

تجنب الاتصال الوثيق مع الآخرين في أثناء مرضك، وحاول الانتظار لمدة 48 ساعة على الأقل قبل العودة إلى العمل.

يمكنك المساعدة في منع العدوى عن طريق تجنب الحليب غير المبستر واللحوم النيئة.

اغسل السلطة والخضراوات جيدًا.

الحفاظ على نظافة مطبخك باستمرار.

شرب المياه المعبأة أثناء السفر، واحصل على اللقاحات الموصى بها.

