المواد الغذائية الأكثر فائدة للقلب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 31 يناير 2019, 12:59 مساء
تحتوي الأسماك على الكثير من البوتاسيوم وفيتاميني ب 12 وب 6 (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت جمعية خبراء التغذية والحمية البريطانية عن قائمة مؤلفة من 5 منتجات غذائية تعد الأكثر فائدة لعمل القلب.

وذكرت صحيفة «صنداي إكسبريس» أن القائمة التي وضعها الباحثون البريطانيون تتصدرها منتجات الحبوب الكاملة كالأرز البني والمعكرونة من دقيق القمح الكامل وعصيدة الشوفان، وفق «روسيا اليوم».

ويرى الخبراء أن إدراج هذه المواد الغذائية في قائمة النظام الغذائي، يقلل من خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 9%.

كما تحتوي القائمة في الدرجة الثانية على البقوليات، وتناول 130 غرامًا منها يعد كافيًا لتخفيض مستوى الكوليسترول الضار بنسبة 5%، فالبقوليات غنية بألياف تتحول أثناء هضمها إلى نوع من الهلام الذي يرتبط بالكوليسترول ويقلل من امتصاصه في الجسم.

ويحتاج القلب أيضًا إلى الفواكه والخضروات التي تحتوي على البوتاسيوم، ما يساعد على التحكم في ضغط الدم.

وتختتم القائمة بالأسماك، التي تحتوي على الأحماض الدهنية الداعمة للقلب. 

وتحتوي الأسماك أيضًا على الكثير من البوتاسيوم وفيتاميني ب 12 وب 6. وخلص الباحثون إلى أن تناول السمك أربع مرات في الأسبوع، يقلل من خطر الإصابة بالأزمات القلبية بنسبة 21%.

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