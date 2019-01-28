فوائد صحية مدهشة لجبن الشيدر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 يناير 2019, 10:17 صباحا

ربما يتحدث البعض عن أضرار الإفراط في تناول الجبن الشيدر، خاصة مع التلميح بأنه يزيد من الوزن، غير أنها أيضًا لها العديد من الفوائد الصحية التي لا تتوقعها، مثل صحة القلب والعظام.

ويوفر لك جبن الشيدر الكثير من البروتينات والكالسيوم وفيتامين د، والتي تساعد على التقليل من المخاطر المرتبطة بهشاشة العظام وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، حسب «ويب طب».

 بروتين
تحتوي كل قطعة من الجبن الشيدر على 7 غرامات من البروتين أي ما يعادل 14% من الكمية اليومية التي يجب استهلاكها من البروتين.

 الفيتامينات
جبن الشيدر يوفر لك كميات قليلة من الفيتامينات الأساسية، حيث تحتوي الأوقية الواحدة على:
0.1 ملليغرام من ريبوفلافين
0.2 ملليغرام من فيتامين B12
كميات صغيرة من الثيامين والنياسين
فيتامين B6 وفيتامينات D ،E
حمض الفوليك.

 المعادن
كل أوقية من جبن الشيدر تقدم مجموعة متنوعة من المعادن وهي:
202 ملليغرام من الكالسيوم
143 ملليغرامًا من الفوسفور
0.9 ملليغرام من الزنك
كميات صغيرة من البوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم.

فوائد صحية أخرى
1. تعزز نظام المناعة لديك
2. تقلل من خطر الوفاة المبكرة
3. تمنع تسوس الأسنان
4. تساعد على تخفيف الوزن

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عقيلة صالح: الملتقى الوطني لا يمكن أن يكون بديلاً للمؤسسات الشرعية
ليبيا
وكيل عام وزارة الصحة يوضح لـ«بوابة الوسط» موقفه من اتهامات مجلس النواب
ليبيا
«الوسط» تحاور الفريق ﻋﻠﻲ ﻛﻨﻪ: الجيش لن يتوحد في غياب الجنوب
ليبيا
هل تنجح «هدنة الأعيان» في تثبيت استقرار العاصمة؟
ليبيا
«جريدة الوسط».. سلامة: مكافحة الإرهاب وحماية المدنيين خط أحمر
ليبيا
في العدد 166: حملة على سلامة و تفاصيل هدنة «الأعيان»
ليبيا
مليار دولار خسائر إغلاق حقل الشرارة منذ 41 يومًا
ليبيا
أسماء قيادات في «داعش» ضمن كشف التعويضات في سرت
ليبيا
185 قتيلاً و456 مصابًا جراء حوادث السير خلال ديسمبر الماضي
ليبيا
المسماري يؤكد مقتل «أمير تنظيم القاعدة» في شرق ليبيا
ليبيا
تراجع عملات دولية رئيسية في السوق الموازية
ليبيا
«الأحوال المدنية» تُصدر أرقامًا وطنيّة لأرملة القذافي وأبنائها
ليبيا
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بكتيريا في فمك تزيد خطر الإصابة بالزهايمر