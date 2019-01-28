فوائد صحية مدهشة لجبن الشيدر

ربما يتحدث البعض عن أضرار الإفراط في تناول الجبن الشيدر، خاصة مع التلميح بأنه يزيد من الوزن، غير أنها أيضًا لها العديد من الفوائد الصحية التي لا تتوقعها، مثل صحة القلب والعظام.

ويوفر لك جبن الشيدر الكثير من البروتينات والكالسيوم وفيتامين د، والتي تساعد على التقليل من المخاطر المرتبطة بهشاشة العظام وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، حسب «ويب طب».

بروتين

تحتوي كل قطعة من الجبن الشيدر على 7 غرامات من البروتين أي ما يعادل 14% من الكمية اليومية التي يجب استهلاكها من البروتين.

الفيتامينات

جبن الشيدر يوفر لك كميات قليلة من الفيتامينات الأساسية، حيث تحتوي الأوقية الواحدة على:

0.1 ملليغرام من ريبوفلافين

0.2 ملليغرام من فيتامين B12

كميات صغيرة من الثيامين والنياسين

فيتامين B6 وفيتامينات D ،E

حمض الفوليك.

المعادن

كل أوقية من جبن الشيدر تقدم مجموعة متنوعة من المعادن وهي:

202 ملليغرام من الكالسيوم

143 ملليغرامًا من الفوسفور

0.9 ملليغرام من الزنك

كميات صغيرة من البوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم.