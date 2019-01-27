مرضى الجذام يقاسون الإقصاء في فيتنام

مصاب في مستشفى فان مون لمرضى الجذام بشمال فيتنام، 20 يناير 2019 (أ ف ب)

فكر تران هوو هوا في الانتحار بعد تشخيص إصابته بالجذام سنة 1958 ظنًا منه أنه لن يستطيع يومًا الزواج أو العمل في فيتنام التي لطالما نبذ مجتمعها المصابين بهذا المرض.

ويحيي العالم، الأحد، اليوم العالمي لمرضى الجذام، مع جمع أموال وحملات توعية للرأي العام إزاء هذا الداء، وفق «فرانس برس».

ويعيش تان هوو هوا منذ أكثر من ستة عقود في مستشفى فان مون بمقاطعة ثاي بينه في شمال البلاد حيث التقى بزوجته ثوا المصابة مثله بالجذام.

ويروي الرجل البالغ حاليًا 79 عامًا «عندما وصلت إلى هنا، كان هناك حوالي ألفي شخص أكثريتهم من الشباب».

ومذاك، بفضل تحسين الظروف الصحية وتنظيم حملات وقاية، سجلت الإصابات بالجذام تراجعًا كبيرًا في البلاد.

وفي 2017، وحدهم 248 شخصًا كانوا لا يزالون يعالجون جراء إصابتهم بهذا المرض وفق أرقام منظمة الصحة العالمية.

وفي مستشفى فان مون الذي أسس سنة 1900 واستقبل ما يصل إلى أربعة آلاف شخص، لم يتبق سوى 190 مريضًا يعانون جميعًا إعاقة متصلة بهذا المرض.

وفقد هوا أصابع من يديه فيما يستعين آخرون بأطراف صناعية ويعاني البعض أيضًا من إعاقات قوية لدرجة تجعلهم طريحي الفراش باستمرار.

كما أن الضجر والرتابة جزء من يوميات هؤلاء المرضى. ويمضي البعض وقته في الصلاة فيما يشاهد آخرون التلفزيون أو يسمعون الموسيقى حين لا يكونون نائمين.

ويقول فام فان باك (83 عامًا) «ليس لديّ من أعتمد عليه، أعاني وحدة قاتلة».

هذا الرجل موجود في المستشفى منذ سنة 1960 وابنته توقفت عن زيارته كما أن أحفاده يزورونه مرة واحدة سنويًا.

غير أنه لا يرغب في الخروج خشية تحوّله عالة على عائلته وفقدانه العناية السليمة التي يتلقاها حاليًا والمخصصات المالية الهزيلة التي يدفعها المستشفى الخاضع لإدارة الحكومة.

ورغم أن الوصمة التي يعانيها مرضى الجذام تراجعت على نطاق كبير خارج سوار المستشفى، يفضّل كثر البقاء في «فان مون» حيث يشعرون بأمان أكبر. ويقول هوا «هذا بيتي الثاني، سأعيش هنا حتى مماتي».