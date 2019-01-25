وجبة العشاء في وقت متأخر لا تضر بالصحة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 25 يناير 2019, 01:30 مساء
وجبة العشاء في وقت متأخر لا تضر بالصحة (أرشيفية:انترنت)

توصلت دراسة جديدة إلى أن تناول وجبة العشاء في وقت متأخر لا يُضر الصحة كما كان يُعتقد.

ويوصي المختصون بالتغذية بتناول العشاء قبل ساعتين على الأقل من النوم، لضبط مستويات السكر في الدم، لكن باحثين يابانيين وجدوا أن هذه الفجوة الزمنية لم يكن لها تأثير على مستويات السكر في الدم على المدى الطويل، وفقًا لموقع «24».

وتتبع خبراء من جامعة أوكاياما 1573 بالغًا مدة 3 أعوام، وراقبوا مواعيد وجباتهم وأنماط نومهم، مع اختبارات دم منتظمة، وترك معظم المشاركين ساعتين على الأقل بين وجبة العشاء وموعد التوجه إلى الفراش، في حين ترك 16% من الرجال و8% من النساء فجوة أقل من ذلك.

وعندما حلل الباحثون نتائج فحوصات الدم، وجدوا أن الوقت الذي تناولوا فيه وجبات الطعام لم يحدث فرقًا في مستويات السكر بالدم على المدى الطويل، وكان للوزن، وضغط الدم، وممارسة الرياضة، والتدخين تأثير كبير على نسبة السكر في الدم، مقارنةً مع الفاصل الزمني بين العشاء والنوم.

وقال الباحثون في مجلة بي جي إم، للتغذية والوقاية والصحة «على عكس الاعتقاد العام، فإن ترك فترة بين الوجبة الأخيرة في اليوم والنوم لم يؤثر بشكل كبير على مستويات السكر في الدم».

وأضافوا «يجب الاهتمام بالأجزاء الصحية والمكونات الغذائية، والحصول على النوم الكافي وتجنب التدخين، والكحول، وزيادة الوزن، لأنها متغيرات ذات تأثير أكبر على التمثيل الغذائي بشكل عام».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مفاجأة.. اختفاء عودة والأهلي طرابلس يحذره ببيان
رياضة محلية
فوزي العيساوي يرحل عن النصر
رياضة محلية
المسماري يؤكد مقتل «أمير تنظيم القاعدة» في شرق ليبيا
ليبيا
تراجع عملات دولية رئيسية في السوق الموازية
ليبيا
كاركاتير خيري - الكهرباء وحروب الميليشيات في طرابلس!
كاريكاتير
قيادات مصراتة يطالبون بكشف معرقلي الترتيبات الأمنية والاقتصادية ويرفضون «عسكرة ...
ليبيا
أيمن الأعتر يغني «لا أراك» باللهجة الخليجية
ثقافة وفن
السوق الموازية: ارتفاع جماعي للعملات أمام الدينار الليبي
ليبيا
تقرير: آخر مستجدات ونتائج الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم
رياضة محلية
محافظ «المركزي» يبحث عودة عمل السفارة الفرنسية
ليبيا
ميلانيزي: أمن إيطاليا يرتبط بإعادة الاستقرار إلى ليبيا
ليبيا
عمدة باليرمو: إيطاليا زودت ليبيا بأموال تمنح لتجار البشر
ليبيا
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الشاي الأخضر والسكر للتخلص من الرؤوس السوداء