أبرز الفوائد الصحية لأوراق التين

التين فاكهة موسمية ولا يتوقف الأمر عند حد أنها لذيذة الطعم، إذ تحمل الكثير من فوائدها الصحية، خاصة أوراقها، التي تعد مصدرًا غنيًا بالكثير من الفيتامينات والمعادن.

وهذه الأوراق غنية بالألياف الغذائية والفيتامينات مثل فيتامين «أ» ومجموعة فيتامين «ب» والكالسيوم والحديد والفسفور والكثير من المعادن الأخرى، حسب «ويب طب».

مكافحة الإمساك

احتواء أوراق التين على نسبة عالية من الألياف الغذائية يساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي ككل، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الأمعاء ويحميك من الإصابة بالإمساك. فالألياف الغذائية تعمل على زيادة حركة الأمعاء وتنظيمها، بالتالي لا تحميك من الإمساك فقط، بل من الإسهال أيضًا. وحاول تناول الشاي مع أوراق التين للتمتع بهذه الفائدة.