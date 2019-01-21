فيروس مصدره القوارض يقتل 14 شخصًا بالأرجنتين

وفاة 14 شخصا جراء فيروس مصدره القوارض في الأرجنتين (أ ف ب)

سُجلت حالة وفاة، السبت، لامرأة في منطقة لا بلاتا، لتضاف إلى قائمة تضم 14 شخصًا ماتوا في ضواحي العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس، جراء الإصابة بفيروس مصدره قوارض برية.

وحدثت حالات الوفيات كلها خلال الأسابيع الستة الأخيرة فقط، بحسب ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن الصحافة المحلية.

وهذه المرأة البالغة 34 عامًا والتي توفيت في أحد مستشفيات لا بلاتا كانت تعمل في الحقول، على ما أكدت قناة «تي أن» التلفزيونية نقلاً عن مصادر في وزارة الصحة في مقاطعة العاصمة بوينوس آيرس.

وظهر هذا الوباء قبل ستة أسابيع ورصدت حالات عدة في منطقة إيبويين الجبلية الصغيرة، التي تعد 3500 نسمة في جنوب غرب البلاد حيث قضى عشرة أشخاص منذ مطلع الشهر الجاري.

هذه الحالات ليست مرتبطة بالضرورة مع تلك التي ظهرت في باقي أنحاء البلاد، وفق السلطات الصحية.

وفي مقاطعة تشوبوت التي تتبع لها ايبويين، يوازي عدد الحالات المسجلة ضعف تلك التي شهدها العام الماضي كما أدخل 94 شخصا في الحجر الصحي بحسب الأرقام الرسمية.