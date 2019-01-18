دراسة: اضطراب صورة الجسم يُصيب الرجال

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 يناير 2019, 11:52 صباحا
تتمثل أعراض المرض في الإفراط في ممارسة الرياضة وبناء العضلات (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الرابطة الألمانية للأطباء النفسيين أن اضطراب تشوه صورة الجسم ليس مقتصرًا على النساء فقط، بل يُصيب الرجال أيضًا.

وأوضحت الرابطة أن اضطراب تشوه صورة الجسم لدى الرجال تتمثل أعراضه في الإفراط في ممارسة الرياضة والرغبة في بناء العضلات بشكل مبالغ فيه، وفق «24».

ومن الأعراض العامة على اضطراب تشوه صورة الجسم الاهتمام المبالغ فيه بالتغذية ووزن الجسم وإدراك قيمة الذات بناءً على المظهر الخارجي.

ويمهد هذا الاضطراب الطريق للإصابة بأمراض نفسية خطيرة مثل الاكتئاب، وفقدان الشهية العصبي «Anorexia nervosa»، وهو عبارة عن الخوف من زيادة الوزن، وما يصاحبه من اضطراب في الأكل، وانخفاض شديد في الوزن.

ويتحكم المصابون بهذا المرض في أوزانهم بالجوع طوعًا، والإفراط في الرياضة، أوغيرها من وسائل التحكم في الوزن مثل أدوية التخسيس، أوالأدوية المدرة للبول.

لذا ينبغي على الأقارب تشجيع الرجال على استشارة طبيب نفسي عند ملاحظة هذه الأعراض عليهم للخضوع للعلاج السلوكي المعرفي، الذي يساعد على إدراك صورة الجسم وقيمة الذات بشكل سليم.

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