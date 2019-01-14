الاضطراب الناجم عن اللعب.. قد يصبح مرضًا عالميًا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 يناير 2019, 01:02 مساء
الاضطراب الناجم عن اللعب.. قد يصبح مرضًا عالميًا (أرشيفية:انترنت)

يحاول صناع ألعاب الفيديو الحيلولة دون أن يصبح «الاضطراب الناجم عن اللعب» مرضًا معترفًا به رسميًا.

كانت منظمة الصحة العالمية، التي أمضت سنوات في بحث الطبيعة الإدمانية لألعاب الفيديو، أدرجت الاضطراب الناجم عن اللعب على قائمتها للمشاكل الصحية العام الماضي، وهو قرار من المنتظر أن تصادق عليه حكومات في مايو، وله آثار محتملة على سياسات الرعاية الصحية والتأمين الصحي على سبيل المثال، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقال صناع ألعاب الفيديو في الولايات المتحدة ومنظمة الصحة العالمية إنهم بحثوا المسألة في جنيف الشهر الماضي.

وقال رئيس جمعية البرمجيات الترفيهية، ستانلي بيير لوي، في بيان «نأمل في أن نتمكن عبر الحوار المستمر من مساعدة منظمة الصحة العالمية على تفادي اتخاذ إجراء متسرع وارتكاب أخطاء قد يستغرق إصلاحها سنوات».

ودعت الجمعية إلى مزيد من الحوار والدراسة قبل اتخاذ رأي نهائي بشأن أي تصنيف لألعاب الفيديو.

وتعرّف منظمة الصحة العالمية هذا الاضطراب بأنه استحواذ ألعاب الفيديو على حياة الناس لمدة عام أو أكثر على حساب الأنشطة الأخرى ومواصلة ممارسة اللعب أو زيادة ممارسته برغم ما يخلفه من عواقب سلبية.
ومن المتوقع أن تبدأ حكومات الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية تقديم تقارير عن الاضطراب الناجم عن ألعاب الفيديو اعتبارًا من العام 2022.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مجلس الدولة يستنكر إهانة العلم الليبي ويطالب بتجميد العلاقات مع لبنان
ليبيا
«أتلانتيك كاونسيل»: ليبيا بحاجة لخطة جديدة لحل الأزمة في حالة فشل خارطة الطريق ...
ليبيا
«تعليم الموقتة» تمنع العطلات الاستثنائية بالمدارس والجامعات دون موافقة الوزير
ليبيا
ماذا قال سلامة لأهل الجنوب الليبي في أول زيارة لمبعوث أممي؟
ليبيا
الثلوج تغطي غريان ودرجات الحرارة تنخفض على أغلب المناطق أثناء الليل
ليبيا
معيتيق والمجبري وكاجمان يحذرون السراج من العودة إلى نقطة الصفر
ليبيا
مشروع قانون يسمح للجيش الروسي بإسقاط طائرات الركاب المدنية
دولى
الأمم المتحدة: الحالة الأمنية في طرابلس ظلت متقلبة خلال 4 أشهر
ليبيا
غوتيريس: الحالة الأمنية في المنطقة الشرقية ظلت هادئة نسبيًا
ليبيا
مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق ما إذا كان ترامب يعمل لحساب روسيا
دولى
قانون انتخاب الرئيس.. قفزة على المسارات السياسية أم تحريك للمياه الراكدة؟
ليبيا
وزيرة خارجية النرويج: لقد خذلنا ليبيا بعد تدخل «الناتو» في 2011
ليبيا
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إنقاذ أرواح الملايين بالاستغناء عن أكل لحوم البقر