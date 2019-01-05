إنقاذ أرواح الملايين بالاستغناء عن أكل لحوم البقر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 يناير 2019, 10:29 صباحا
أكد المنتدى الاقتصادي العالمي الخميس أن الاستعاضة عن تناول لحم البقر بمصادر أخرى للبروتينات من شأنها إنقاذ أرواح ملايين الأشخاص (أ ف ب)

يمكن للاستعاضة عن تناول لحم البقر، بمصادر أخرى للبروتينات، إنقاذ أرواح ملايين الأشخاص، حسب المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأظهرت دراسة أجراها معهد «أكسفورد مارتن سكول» الجامعي لحساب المنتدى، أن 2,4 % من الوفيات الناجمة عن التغذية في العالم يمكن تفاديها من خلال تقليص استهلاك اللحوم خصوصًا لحم البقر، وفق «فرانس برس».

وفي البلدان الغنية حيث يسجَّل استهلاك كبير للحوم البقر، قد تصل نسبة الوفيات التي يمكن تفاديها إلى 5 % بحسب المنتدى الاقتصادي العالمي، الخميس، والذي يجمع سنويًا في يناير نخبة من الأطراف الفاعلين في مجال الأعمال في منطقة دافوس الجبلية في شرق سويسرا.

ولم تقدم الدراسات أرقاما بشأن عدد الأشخاص الذين يموتون سنويا بسبب التغذية، غير أن المنتدى الاقتصادي العالمي أكد أن استبدال اللحوم بمصادر بروتينات أخرى «قد يحول دون ملايين الوفيات التي يمكن تجنبها كل عام». غير أن الطلب على اللحوم سيواصل ازدياده، لأن عدد سكان العالم قد يصل إلى عشرة مليارات بحلول 2050.

وحذر المدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي دومينيك ووغراي في بيان من «استحالة تلبية هذا الطلب».

وأشار إلى أن «الابتكار في المنتجات وتحسين تقنيات إنتاج» اللحوم و«بذل المستهلكين جهودا لتنويع مصادر تغذيتهم» قد تسهم في تحسين الوضع الصحي في العالم حتى من دون الاستغناء تمامًا عن أكل اللحم.

وحللت الدراسة 13 مصدرًا للبروتينات خصوصًا من اللحوم وأيضًا من الفواكه والخضر، مثل البازلاء وجبن توفو النباتي ومصادر جديدة أخرى مثل الحشرات.

وركزت الدراسة على التبعات البيئية، مذكّرة بأن إنتاج لحم البقر كان يستحوذ وحده على ربع انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة المتأتية من الأطعمة في 2010.

كذلك تمثل تربية المواشي تهديدا للغلاف الجوي الأرضي لكون هذه الحيوانات تبعث كميات هائلة من الميثان، فضلًا عن توسع مساحات الرعي على حساب الغابات التي تمتص الكربون.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

التاجوري موهبة ليبية تبهر بلاد «العم سام»
رياضة محلية
الدعم النقدي للوقود يثير جدلا بين المؤيدين والمعارضين
ليبيا
داخلية الموقتة: ضبط طلبة هاربين من المدارس في حملة ببنغازي
ليبيا
النائب علي السعيدي: نرحب بأوامر القبض والتحقيق يجب أن يشمل الشركسي والتريكي وبيت...
ليبيا
مانشستر سيتي يوقف ليفربول ويشعل المنافسة من جديد
رياضة عالمية
عبدالحكيم بلحاج: كلفت محاميا للرد على مذكرة النائب العام
ليبيا
مكتب النائب العام يأمر بالقبض على 6 ليبيين بينهم بلحاج والجضران
ليبيا
منع الرياضيين من تناول القهوة
رياضة عالمية
تعرف على مباريات وملاعب الأسبوع الرابع للدوري
رياضة محلية
المسماري: جنودنا جاهزون لتنفيذ الواجب الأخير في درنة
ليبيا
رونالدو يصدم جماهير الـ«ريال» بمكيدة جديدة
رياضة عالمية
موسى الكوني: دوافع استقالتي من المجلس الرئاسي ما زالت قائمة
ليبيا
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

يونيسيف: 72 سنة متوسط أعمار الليبيين مواليد اليوم الأول من العام2019