الجبن القريش لتقوية المناعة

كشفت دراسة جديدة أن تناول الجبن القريش قبل النوم بنصف يساعد على تقوية جهاز المناعة والعضلات.

ويأتي ذلك بسبب محتوى الجبن من البروتين التي تعزز عملية الأيض ليلاً، كما تساعد العضلات على التعافي ليلاً بعد ممارسة الرياضة، وذلك وفقًا لموقع «كل يوم معلومة طبية» نقلاً عن «المجلة البريطانية للتغذية».

حيث قام الباحثون في جامعة فلوريدا بدراسة آثار تناول الجبن القريش على 10 من النساء اللاتي يتمتعن بصحة جيدة قبل النوم بحوالي نصف ساعة إلى ساعة وذلك بعد تناول وجباتهن بساعتين على الأقل.

استيقظت النساء المشاركات في الدراسة في الساعة الخامسة والثامنة، ليقوم العلماء بقياس مقدار الطاقة التي أحرقنها طوال الليل، لتظهر النتائج لاحقًا أن أجسامهن كانت بنفس الكفاءة عندما تم منحهن مشروب الكازين قبل النوم.

ويرى الباحثون أن الكمية الكبيرة من البروتين في الجبن القريش والذي يسمى الكازين، ينطلق ببطء في الجسم مما يضمن إمدادات ثابتة من الأحماض الأمينية طوال الليل، الأمر الذي يساعد في بعض الوظائف مثل بناء العضلات، وتنظيم وظائف المناعة.

