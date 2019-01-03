اكتشاف جديد ينقذ الرجال من مرض يؤثر على الخصوبة

ساعدت «حقن الكحوليات» مرضى تضخم البروستاتا، على النوم بشكل أفضل (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت دراسة حديثة أنه يمكن لملايين الرجال الحصول على نوم جيد بعد أن ساعدت «حقن الكحوليات» المرضى الذين يعانون من تضخم البروستاتا، على النوم بشكل أفضل.

وتقوم الحقن بتقليص الغدة بمقدار الثلث، مما أدى إلى تقليل الحاجة إلى القيام بزيارات عديدة إلى الحمام ليلاً بحوالي النصف، وفق «روسيا اليوم».

وأشاد الأطباء بالنتائج باعتبارها «أخبارًا ممتازة» للرجال متوسطي العمر، قائلين إنها كانت جيدة مثل العديد من العلاجات التي توفرها هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

وتشمل أعراض تضخم البروستاتا سلس البول ودخول الحمام بشكل متكرر خاصة في الليل، ذلك أن الغدة المتضخمة تضغط على المثانة وتعرقل مجرى البول.

ويمكن التحكم في الأعراض الخفيفة بالعقاقير المتوافرة حاليًا، إلا أنها قد تسبب آثارًا جانبية مثل فقدان الرغبة الجنسية.

ويحتاج الكثير سنويًا إلى إجراء عملية جراحية لتوسيع البروستاتا، التي تكون مؤلمة، فضلاً عن إمكانية تأثيرها على الخصوبة وقد تؤدي إلى الضعف الجنسي.

ويعتقد الأطباء أن اللقاح يعمل على قتل الأنسجة غير المرغوب فيها، مما يساعد على تقليص تضخم البروستاتا.

وقال رئيس فريق البحث، أليساندري رافائيل إسبينوزا، من مستشفى جامعة «كاراكاس» في فنزويلا، إن «انخفاض حجم البروستاتا بالإيثانول (كحول نقي) كان كبيرًا».

وأضاف إسبينوزا، قائلاً: «يمكن أن يكون حقن الإيثانول بديلاً فعالاً عن الإجراء الجراحي في علاج المرضى الذين يعانون من تضخم البروستاتا الحميد».

البروستاتا المتضخمة لا تزيد من خطر الإصابة بالسرطان لكن أعراضهما متشابهة، مما يؤدي إلى خضوع عدد كبير من الرجال إلى اختبارات السرطان دون داع.