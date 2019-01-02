الفوائد الصحية لعشبة الفوة

عشبة الفوة واحدة من النباتات التي تنسب إلى عائلة البن، وقد يصل ارتفاعها إلى 1.5 متر، وتمتاز بلونها البني، ولطالما استخدمت في علاج الكثير من اضطرابات الدم، وغيرها من الأمراض والأعراض.

وعلى الرغم من المخاوف المتعلقة بالسلامة لعشبة الفوة، إلا أن الكثيرين يستخدمونها من أجل التخلص من حصوات الكلى ولعلاج الطحال، حسب «ويب طب».

فوائد عشبة الفوة

مضادة للالتهابات: حيث تساعد على منع التهاب المفاصل واحمرارها وتورمها، ويعتبر ذلك الخطوة الأولى لعلاج الأمراض المرتبطة بالمفاصل.

يمكن أن ترفع عدد خلايا الدم البيضاء: حيث تظهر دراسات جديدة أن جذر الفوة يرفع عدد خلايا الدم البيضاء، وبالتالي زيادة قدرة مناعة الجسم في مقاومة الأمراض.

التقليل من الإسهال: حيث أظهرت دراسات جديدة عشبة الفوة تساهم في معالجة الإسهال، بالتالي الحفاظ على السوائل في الجسم.

تقلل من حصوات المثانة: لأنها تحتوي على حمض (ruberythric) الذي يساعد على خفض الكالسيوم والمغنيسيوم، وبالتالي منع تشكيل حصوات المثانة.

تخفف مشاكل البشرة: مثل الطفح الجلدي، والتهيج، وحب الشباب، والدمامل، حيث يوضع مباشرة على المنطقة المصابة.

توقف النزيف الداخلي: ونزيف الأنف وقد استخدمت لأجل ذلك لعدة قرون.

تساعد في علاج دوالي الساقين: وتعمل بشكل جيد لجعلها أصغر وأقل تهيجًا.

علاج الجروح: في الهند يشتهر جذر عشبة الفوة في علاج الجروح الجلدية المزمنة وتجفيفها حتى تشفى، يمكن استخدام المسحوق مباشرة على الجروح لتخفيفها.